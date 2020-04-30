Наступают майские праздники. Традиционно 1-3 мая люди ходят на природу целыми семьями, с компаниями друзей. Некоторые уезжают на малую родину или на дачу, некоторые - к морю. Но буквально отовсюду в эти дни года обычно доносится запах шашлыка.

Коронавирус внес свои коррективы даже в эту добрую весеннюю традицию. Приготовить мясо на костре так, чтобы при этом не нарушить "карантинный" закон, в этом году смогут разве что жители частных домов.

Несмотря на это, "Страна" сделала подборку самых оригинальных рецептов шашлыка - как вкусно и быстро замариновать мясо, сколько оно жарится. Возможно, уже скоро Covid-19 пойдет на спад и этот материал будет в помощь всем читателям, которые с нетерпением ждут первый весенний пикник.

Ниже опубликованы: рецепт шашлыка из курицы с яблоками, два рецепта из свинины - традиционный быстрый и в томате, из баранины в йогурте, из говядины в соевом соусе и минералке, из рыбы с креветками, из сердец в горчично-медовом маринаде и супер-ассорти - мясо плюс овощи на решетке. Приятного аппетита!

Шашлык из курицы с яблоками

Ингредиенты:

куриное филе - 700-800 г,

кисло-сладкие яблоки - 2 шт,

лимонный сок,

масло растительное для смазывания - 100 мл.

Куриную грудку нарезать кусочками толщиной полтора сантиметра, смешать с маринадом и поставить в холодильник на один-два часа. Яблоки нарезать крупными кусками, полить соком лимона. Нанизать грудку вперемежку с яблоком на шпажки или тонкие шампуры. Смазать маринадом и жарить около 15 минут.

Для маринада:

лимон,

сахар - 1 ст.л,

масло растительное — 1 ст.л,

соль,

черный молотый перец.

Чтобы приготовить маринад, нужно смешать сок и цедру лимона с сахаром, растительным маслом, посолить и поперчить.

Шашлык из свинины в томате

Ингредиенты:

свиная мякоть - 2 кг,

лук - 2 шт,

зелень,

томатная паста - 2 ст.л,

молотая паприка - 1 ст.л,

красный острый перец по вкусу,

молотый кориандр,

черный перец.

Мелко порубить зелень. Нарезать мясо кусками, сложить в миску, добавить зелень, лук полукольцами, томат, специи, влить один стакан охлажденной кипяченой воды, перемешать, не солить, оставить в маринаде на ночь. За два часа до приготовления шашлыка можно добавить соль. Плотно нанизать свинину на шампуры и пожарить.

Быстрый шашлык из свинины с шафраном

Ингредиенты:

свиная шея - 2 кг,

лук - 1 кг,

лавровый лист - 5 шт,

черный перец - 1 ч.л,

шафран,

соль.

Порционными кусочками нарезать мясо, уложить в чан для маринования, лук перекрутить на мясорубке и добавить к мясу, поперчить, положить шафран, лавровый лист, соль, все перемешать, дать промариноваться 10-15 минут, нанизать на шампуры и жарить шашлык.

Шашлык из говядины, маринованный в соевом соусе и минеральной воде

Ингредиенты:

говядина - 2 кг,

лук - 0,5 кг,

газированная минеральная вода - 400 мл,

крупные помидоры - 3 шт. + черри для жарки,

соевый соус - 3 ст.л,

киви - 2 шт,

соль,

перец.

Мясо вымыть, обсушить и нарезать на крупные кубики. Помидоры, лук и киви нарезать и сложить в большую миску, туда же положить мясо. Влить соевый соус. Залить минеральной водой, чтобы мясо было полностью покрыто. Оставить мариноваться на 4-6 часов. Мясо нанизать на шампуры, чередуя с мелкими помидорами, и жарить до готовности.

Шашлык из баранины в йогурте

Ингредиенты:

баранина - 1,7 кг,

натуральный йогурт (белый, без фруктовых добавок) - 300 мл,

лук - 4-5 шт,

свежая мята - пучок,

базилик (сухой) - 1 ст.л,

перец,

соль,

сухое вино.

Баранину нарезать кусочками, лук - толстыми кольцами, порубить крупно свежую мяту. Поперчить мясо и слегка подсолить, руками помять с травами, влить йогурт, добавить кольца лука, аккуратно перемешать, чтобы кольца не поломались. Убрать на два часа в холодильник.

Нанизать на шампуры, чередуя с кольцами лука, и жарить, поливая сухим вином.

Шашлык из рыбы с креветками

Ингредиенты:

филе плотной белой рыбы (например, морской язык) - 400 г,

сок и тертая цедра 1 лимона,

длинные веточки розмарина - 4 шт,

чеснок - 2 зуб,

соль,

белый молотый перец,

масло оливковое - 7 ст.л,

сырые очищенные креветки - 200 г.

С веточек розмарина снять нижние листики, измельчить их и смешать с чесноком, оливковым маслом, лимонным соком и цедрой, солью и перцем. Рыбу промыть, обсушить и нарезать на куски. Положить рыбу и креветки в маринад и оставить в холодильнике на два часа. Нижний кончик каждой веточки заточить, и нанизать на нее вперемежку креветки и кусочки рыбы. Обжарить на мангале или гриле около 3-4 минут с каждой стороны.

Шашлык из сердечек в горчично-медовом маринаде

Ингредиенты:

сердечки куриные - 0,5 кг,

соевый соус - 50 мл,

горчица - 2 ч.л,

мед (жидкий) - 2 ч.л,

вино белое сухое - 100 мл,

соль (по вкусу),

перец черный (по вкусу).

Налить соевый соус в чашку. Добавить горчицу, растереть. Влить вино и добавить мед, перемешать. Сердечки промыть холодной водой хорошенько и влить к ним маринад. Мариновать часов шесть, как можно чаще перемешивая.

Маринованные сердечки нанизать на шпажки, дать стечь жидкости и уложив на решетку, запекать в разогретой духовке до 200 градусов примерно 15 минут или столько же на костре.

Ассорти на решетке

Ингредиенты:

куриные крылышки - 4-6 шт,

куриная грудка - 1 шт,

говяжий фарш - 300—400 г,

колбаса (краковская) - 500 г,

шампиньоны - 12 шт,

лук - 1 шт,

яйцо - 1 шт,

петрушка,

красный молотый перец и имбирный порошок - по 1/4 ч.л,

сухой тимьян,

базилик, соль,

растительное масло для смазывания.

Для маринада:

оливковое масло (нерафинированное) - 4 ст.л,

соевый соус - 3 ст.л,

чеснок - 2 зуб,

кетчуп - 4 ст.л,

несколько капель сока лимона или лайма.

Смешать фарш с яйцом, измельченным луком и петрушкой, добавить все специи, слепить шарики размером с грецкий орех. Нарезать колбасу наискосок на кольца толщиной два сантиметра, а куриную грудку - на полоски примерно такой же ширины. У шампиньонов обрезать ножки.

Для маринада смешать чеснок с другими ингредиентами, смазать маринадом мясные шарики, куриные крылышки, шампиньоны, кусочки колбасы и куриной грудки. Поставить в холодильник на один час.

Жарить ассорти на хорошо разогретой и смазанной маслом решетке до готовности, примерно 15 минут.