Наступают майские праздники. Традиционно 1-3 мая люди ходят на природу целыми семьями, с компаниями друзей. Некоторые уезжают на малую родину или на дачу, некоторые - к морю. Но буквально отовсюду в эти дни года обычно доносится запах шашлыка.
Коронавирус внес свои коррективы даже в эту добрую весеннюю традицию. Приготовить мясо на костре так, чтобы при этом не нарушить "карантинный" закон, в этом году смогут разве что жители частных домов.
Несмотря на это, "Страна" сделала подборку самых оригинальных рецептов шашлыка - как вкусно и быстро замариновать мясо, сколько оно жарится. Возможно, уже скоро Covid-19 пойдет на спад и этот материал будет в помощь всем читателям, которые с нетерпением ждут первый весенний пикник.
Ниже опубликованы: рецепт шашлыка из курицы с яблоками, два рецепта из свинины - традиционный быстрый и в томате, из баранины в йогурте, из говядины в соевом соусе и минералке, из рыбы с креветками, из сердец в горчично-медовом маринаде и супер-ассорти - мясо плюс овощи на решетке. Приятного аппетита!
Шашлык из курицы с яблоками
Ингредиенты:
- куриное филе - 700-800 г,
- кисло-сладкие яблоки - 2 шт,
- лимонный сок,
- масло растительное для смазывания - 100 мл.
Куриную грудку нарезать кусочками толщиной полтора сантиметра, смешать с маринадом и поставить в холодильник на один-два часа. Яблоки нарезать крупными кусками, полить соком лимона. Нанизать грудку вперемежку с яблоком на шпажки или тонкие шампуры. Смазать маринадом и жарить около 15 минут.
Для маринада:
- лимон,
- сахар - 1 ст.л,
- масло растительное — 1 ст.л,
- соль,
- черный молотый перец.
Чтобы приготовить маринад, нужно смешать сок и цедру лимона с сахаром, растительным маслом, посолить и поперчить.
Шашлык из свинины в томате
Ингредиенты:
- свиная мякоть - 2 кг,
- лук - 2 шт,
- зелень,
- томатная паста - 2 ст.л,
- молотая паприка - 1 ст.л,
- красный острый перец по вкусу,
- молотый кориандр,
- черный перец.
Мелко порубить зелень. Нарезать мясо кусками, сложить в миску, добавить зелень, лук полукольцами, томат, специи, влить один стакан охлажденной кипяченой воды, перемешать, не солить, оставить в маринаде на ночь. За два часа до приготовления шашлыка можно добавить соль. Плотно нанизать свинину на шампуры и пожарить.
Быстрый шашлык из свинины с шафраном
Ингредиенты:
- свиная шея - 2 кг,
- лук - 1 кг,
- лавровый лист - 5 шт,
- черный перец - 1 ч.л,
- шафран,
- соль.
Порционными кусочками нарезать мясо, уложить в чан для маринования, лук перекрутить на мясорубке и добавить к мясу, поперчить, положить шафран, лавровый лист, соль, все перемешать, дать промариноваться 10-15 минут, нанизать на шампуры и жарить шашлык.
Шашлык из говядины, маринованный в соевом соусе и минеральной воде
Ингредиенты:
- говядина - 2 кг,
- лук - 0,5 кг,
- газированная минеральная вода - 400 мл,
- крупные помидоры - 3 шт. + черри для жарки,
- соевый соус - 3 ст.л,
- киви - 2 шт,
- соль,
- перец.
Мясо вымыть, обсушить и нарезать на крупные кубики. Помидоры, лук и киви нарезать и сложить в большую миску, туда же положить мясо. Влить соевый соус. Залить минеральной водой, чтобы мясо было полностью покрыто. Оставить мариноваться на 4-6 часов. Мясо нанизать на шампуры, чередуя с мелкими помидорами, и жарить до готовности.
Шашлык из баранины в йогурте
Ингредиенты:
- баранина - 1,7 кг,
- натуральный йогурт (белый, без фруктовых добавок) - 300 мл,
- лук - 4-5 шт,
- свежая мята - пучок,
- базилик (сухой) - 1 ст.л,
- перец,
- соль,
- сухое вино.
Баранину нарезать кусочками, лук - толстыми кольцами, порубить крупно свежую мяту. Поперчить мясо и слегка подсолить, руками помять с травами, влить йогурт, добавить кольца лука, аккуратно перемешать, чтобы кольца не поломались. Убрать на два часа в холодильник.
Нанизать на шампуры, чередуя с кольцами лука, и жарить, поливая сухим вином.
Шашлык из рыбы с креветками
Ингредиенты:
- филе плотной белой рыбы (например, морской язык) - 400 г,
- сок и тертая цедра 1 лимона,
- длинные веточки розмарина - 4 шт,
- чеснок - 2 зуб,
- соль,
- белый молотый перец,
- масло оливковое - 7 ст.л,
- сырые очищенные креветки - 200 г.
С веточек розмарина снять нижние листики, измельчить их и смешать с чесноком, оливковым маслом, лимонным соком и цедрой, солью и перцем. Рыбу промыть, обсушить и нарезать на куски. Положить рыбу и креветки в маринад и оставить в холодильнике на два часа. Нижний кончик каждой веточки заточить, и нанизать на нее вперемежку креветки и кусочки рыбы. Обжарить на мангале или гриле около 3-4 минут с каждой стороны.
Шашлык из сердечек в горчично-медовом маринаде
Ингредиенты:
- сердечки куриные - 0,5 кг,
- соевый соус - 50 мл,
- горчица - 2 ч.л,
- мед (жидкий) - 2 ч.л,
- вино белое сухое - 100 мл,
- соль (по вкусу),
- перец черный (по вкусу).
Налить соевый соус в чашку. Добавить горчицу, растереть. Влить вино и добавить мед, перемешать. Сердечки промыть холодной водой хорошенько и влить к ним маринад. Мариновать часов шесть, как можно чаще перемешивая.
Маринованные сердечки нанизать на шпажки, дать стечь жидкости и уложив на решетку, запекать в разогретой духовке до 200 градусов примерно 15 минут или столько же на костре.
Ассорти на решетке
Ингредиенты:
- куриные крылышки - 4-6 шт,
- куриная грудка - 1 шт,
- говяжий фарш - 300—400 г,
- колбаса (краковская) - 500 г,
- шампиньоны - 12 шт,
- лук - 1 шт,
- яйцо - 1 шт,
- петрушка,
- красный молотый перец и имбирный порошок - по 1/4 ч.л,
- сухой тимьян,
- базилик, соль,
- растительное масло для смазывания.
Для маринада:
- оливковое масло (нерафинированное) - 4 ст.л,
- соевый соус - 3 ст.л,
- чеснок - 2 зуб,
- кетчуп - 4 ст.л,
- несколько капель сока лимона или лайма.
Смешать фарш с яйцом, измельченным луком и петрушкой, добавить все специи, слепить шарики размером с грецкий орех. Нарезать колбасу наискосок на кольца толщиной два сантиметра, а куриную грудку - на полоски примерно такой же ширины. У шампиньонов обрезать ножки.
Для маринада смешать чеснок с другими ингредиентами, смазать маринадом мясные шарики, куриные крылышки, шампиньоны, кусочки колбасы и куриной грудки. Поставить в холодильник на один час.
Жарить ассорти на хорошо разогретой и смазанной маслом решетке до готовности, примерно 15 минут.