В Саудовской Аравии, недавно отменившей порку плетьми в качестве наказания за правонарушения, больше не будет казнить лиц младше 18 лет.

Об этом в воскресенье заявил президент государственной комиссии по правам человека Аввад Алаввад, ссылаясь на королевский указ.

Теперь не достигшие 18-летия граждане страны, совершившие преступления, могут быть приговорены максимум к 10 годам тюремного заключения.

"Это важный день для Саудовской Аравии, который стал возможен благодаря королю Салману и наследному принцу Мухаммеду бен Салману. Указ помогает нам создать более современный уголовный кодекс и демонстрирует приверженность Королевства к осуществлению ключевых реформ во всех секторах нашей страны под непосредственным руководством кронпринца Мухаммеда бен Салмана", - сказал Алаввад.

Когда именно новая норма вступает в силу, не уточняется.

За 2019 год в королевстве казнили 184 человека, по меньшей мере один из них был осужден за преступление, совершенное в юном возрасте.

Как писала "Страна", в Германии в 2018 году вообще отменили смертную казнь.

А прошлым летом мы сообщали, что в США впервые за два десятка лет вернули смертную казнь на федеральном уровне.