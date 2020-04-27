В Киеве похороны умершего от коронавируса человека обойдутся свыше 19 000 гривен (около $700) и то, если "очень попросить". Стоимость включает аренду транспорта, специальный мешок и стеклянный короб для транспортировки, оплату труда водителя, а также расходы на дезинфекцию.

Хоронят погибших на Байковом кладбище, но не традиционно, а лишь урну с прахом, ведь известно, что умерших от коронавируса киевлян будут кремировать.

Об этом сообщает Обозреватель после того, как журналисты пообщались с киевской семьей, вынужденной за последний месяц дважды организовывать похороны умерших от коронавируса.

Киевлянин Игорь в апреле потерял мать и отца. В начале апреля у папы случился инсульт. 81-летнего мужчину доставили в 9-ю городскую клиническую больницу Киева, в отделение неврологии. Через неделю с улучшениями выписали домой, в "хрущевку", где он жил с женой, а также со вторым сыном и его семьей - невесткой и двумя детьми.

Через 4 дня у всей семьи начался кашель. Мать Игоря потеряла сознание, скорая поставила ей капельницы и оставила лечиться дома. А через день-два поступило сообщение, что в палате, где лежал отец, у одного пациента диагностировали Covid-19. Всей семье сделали ПЦР-тесты, которые подтвердили болезнь сразу у 6 человек.

Мать и отца забрали в 9-ю больницу, но уже в инфекционное отделение. Они там пролежали несколько недель. Врачи боролись за их жизнь, как могли, но они скончались. Бюро ритуальных услуг, которое находится возле больницы, выставило счет за похороны 82-летней умершей от Сovid-19 более 25 000 гривен.

Морг возле больницы направляет родственников, умерших от Covid-19, в одну ритуальную службу, где прямым текстом говорят, что коронавирус сейчас в Киеве стоит 25 000 и это оптимальная цена, которая возмещает все затраты на "особые похороны".

Стоимость включает аренду транспорта, специальный мешок и стеклянный короб для транспортировки, оплату труда водителя, а также расходы на дезинфекцию. Хоронят всех на Байковом кладбище, но не традиционно, а лишь урну с прахом.

По словам Игоря, в ритуальной службе при КГГА тоже озвучили сумму более 25 тысяч, но после переговоров цифра снизилась до 19 150 грн.

Как сообщала "Страна", на утро 27 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 9 009 человек.

В мире коронавирус выявили почти у 3 миллионов человек, скончались - 206 542 зараженных.