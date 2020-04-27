На окружной дороге Вышгорода Киевской области, неподалеку от села Новые Петровцы, произошло смертельное ДТП. Там лоб в лоб столкнулись легковые автомобили Mercedes и Hyundai.

Видео с места происшествия опубликовало Facebook-сообщество dtp.kiev.ua.

Авария произошла на повороте дороги, где есть небольшой уклон. Одна из машин - Hyundai - вылетела на встречную полосу и врезалась в движущуюся легковушку. В результате столкновения один человек погиб на месте (пассажир на заднем сидении Mercedes), еще пятеро людей получили ранения.

На место аварии прибыла полиция, которая перекрыла дорогу, поэтому автомобили вынуждены ехать по обочине.

Ранее "Страна" рассказывала о лобовом столкновении в Киеве фуры и легковушки.

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