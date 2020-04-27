Пандемия коронавируса далека от завершения, идет рост случаев в Восточной Европе, Африке, Латинской Америке. А значит, главная битва с коронавирусом еще впереди.

Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на фоне ослабления мер изоляции в ряде стран Европы на брифинге в понедельник, пишет "Интерфакс-Украина".

Гебрейесус предупредил, что пандемия коронавируса Covid-19 вовсе не подходит к концу. "Пандемия далека от своего конца. ВОЗ продолжают беспокоить нарастающие тренды (с увеличением количества случаев заболевания) в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии. Как и во всех прочих регионах, в странах этих регионов сообщается не обо всех случаях заболевания и летальных исходов, из-за небольших возможностей по взятию анализов", - сказал глава ВОЗ.

Он подчеркнул, что, хотя в Европе ввиду уменьшения масштаба прироста новых случаев Covid-19 начинают ослаблять меры социальной изоляции, в ВОЗ считают необходимым продолжать по-прежнему выявлять все случаи коронавируса и лечить их.

При этом он напомнил, что ВОЗ продолжает оказывать помощь ряду стран: в частности, на прошлой неделе организация отправила медицинские грузы в более чем 40 стран Африки. Всего, добавил Гебрейесус, ВОЗ отправила средства индивидуальной защиты в 105 стран, а лабораторные грузы - в более чем 127 стран.

Как сообщала "Страна", ВОЗ раскритиковала Минздрав из-за препаратов, утвержденных в Украине для лечения коронавируса.

Ранее Всемирная организация здравоохранения на повышенных тонах посоветовала УЕФА забыть о футболе до конца 2021 года.