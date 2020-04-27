В Харьковской области силы полиции почти сутки разыскивали шестилетнюю девочку, пропавшую 26 апреля. Сегодня ее нашли мертвой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Для поисков ребенка были привлечены около полутысячи человек. В поисковых мероприятиях принимали участие работники территориальных отделов полиции, военнослужащие Нацгвардии Украины, сотрудники ГСЧС, курсанты Университета внутренних дел, а также волонтеры, неравнодушные люди и представители местной власти.

Тело девочки было обнаружено на краю поля в 8 километрах от села Сосновка Золочевского района. По предварительному заключению специалистов, ребенок умер от переохлаждения.





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