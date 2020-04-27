Во вторник, 28 апреля, в Украине ожидается заметное потепление, погода будет сухой и солнечной. Осадков не прогнозируют.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Укргидрометцентра.

Так, на западной Украине будет солнечно и без осадков. Днем воздух прогреется до +17...+21 градусов тепла. Ночью воздух остынет до +1...+6 выше нуля.

В центральных регионах и на юге страны ожидается более прохладная погода - максимум +17 градусов тепла, однако будет сухо и солнечно. Ночью температура в центре страны прогреется до +3...+6 градусов, а на юге будет немного теплее – до +8.

В северных и восточных областях будет холоднее всего. Температурный максимум составит +15 градусов тепла.

В Киеве 28 апреля ожидают до +17 градусов тепла. Осадков также не прогнозируют.

Напомним, что на сегодня на востоке страны прогнозировали дожди.

Ранее мы писали, что на Украину надвигается шторм. Спасатели сообщили о первом уровне опасности в эти выходные.