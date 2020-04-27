Во Львове на территории заброшенной воинской части нашли убитой 38-летнюю местную жительницу. На теле убитой были следы насильственной смерти.

Об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции во Львовской области.

"Сегодня, 27 апреля, около 7.00 на линию "102" поступило сообщение о том, что на территории заброшенной воинской части на улице Патона во Львове обнаружено тело женщины без признаков жизни со следами насильственной смерти", – говорится в сообщении полиции.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Зализничного отдела полиции, оперативники криминальной полиции, следователи, кинолог и сотрудники других служб полиции Львовщины. Правоохранители установили, что убитая является 38-летней местной жительницей.

По факту следователи Зализничного отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала "Страна", во Львове полиция задержала двух убийц нелегального валютчика.

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В апреле под Львовом также нашли тело курсанта с огнестрельным ранением.