В Финляндии могут отказаться от украинских сезонных рабочих после противоречивых заявлений из Киева о том, что Украина стремится "сохранить работников" и "приложит для этого максимум усилий".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

"Я надеюсь, что производители быстро отреагируют на этот месседж. Мы не сможем больше привлекать людей из Украины, по крайней мере в ближайшее время. Нам нужны быстрые решения, потому что скоро начнется весенний сбор урожая", - сказала постоянный секретарь министерства сельского хозяйства Яана Хусу-Каллио в комментарии Maaseudun Tulevaisuus.

У финских фермеров могут возникнуть трудности со сбором урожая, если Украина не позволит работникам отправиться на сезонные работы.

Финляндия согласовала прибытие для сезонных работ 1500 украинских сезонных работников в этом году. Сейчас в страну прибыли лишь около 200 из них, и есть опасения, что остальным не позволят приехать.



На прошлой неделе в интервью РБК-Украина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что работники являются квалифицированным, обученным в Европе рабочей силой и могли бы быть полезными для развития экономики в Украине, поэтому их "надо сохранить". "Действительно, уже известно о двух случаях в Европе, когда работодатели, а именно - аграрии, организовывали чартеры, чтобы перевозить рабочую силу из других стран. Но у нас фактически закрыта граница. Мы хотим попробовать оставить людей в Украине, и приложим для этого максимум усилий. В Украине также полно работы", - заявлял в интервью Денис Шмыгаль.

Напомним, в четверг, 23 апреля, украинские заробитчане полетели спецрейсом в Финляндию. Это первый чартер, который страна организовала по просьбе местных фермеров. Полетело около 200 украинцев. Все они будут собирать клубнику.

Как сообщала "Страна", в Польше тоже готовят чартерные рейсы, чтобы завезти украинских заробитчан на сбор урожая.