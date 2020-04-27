Казненные армянские врачи на площади Алеппо, 1916. Фото: wikipedia.org

В связи со 105-й годовщиной трагических событий в Османской империи 24 апреля 1915 года Министерство иностранных дел Украины разослало в госучреждения документ, в котором заявило о непризнании геноцида армян в 1915 году.

Документ опубликовал журналист Андрей Манчук.

МИД заявил, что не признает геноцид по таким "объективным факторами":

  • понятие геноцид получило международно-правовой статус с принятием 9 декабря 1948 г. резолюцией №260 ГА ООН "Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него". В Конвенции под геноцидом понимаются действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую;
  • в рамках международных организаций Армения, которая традиционно находится в фарвартере внешней политики РФ, последовательно голосует против жизненно важных для Украины решений и резолюций;
  • Армения официально не признала Голодомор в Украине 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа;
  • признание/чествование трагических событий в Османской империи 1915 г. является чрезвычайно чувствительным вопросом для стратегического партнера Украины Турции, диалог с которой характеризуется высокой динамикой;
  • по мнению турецкой стороны, указанные трагические события были следствием военных реалий того времени, а не целенаправленным уничтожением армянского населения;
  • упомянутый вопрос требует объективного открытого исследования между армянской и турецкой сторонами в исторической плоскости.

"Поэтому, понимая стремление армянской диаспоры почтить события 1915 г., но учитывая вышеизложенное, просим воздержаться от участия в возможных коммеморативных мероприятиях на официальном уровне, а также от использования терминов "геноцид армянского народа" или "геноцид армян", - сказано в документе.

Заявление МИД о геноциде армян

Как сообщала "Страна", в декабре прошлого года Конгресс США официально признал геноцид армян в Османской империи.

Также мы не раз рассказывали об украинском консуле Василии Марущинце, который открыто исповедует нацизм.

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