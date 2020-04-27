Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 27,09 грн/$1 с 27,12 грн/$1 в предыдущий рабочий день

Об этом со ссылкой на дилеров коммерческих банков сообщает "Интерфакс-Украина".

По их данным, котировки национальной валюты на закрытии торгов составили 27,07-27,11 грн/$1.

Согласно данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке в понедельник вырос до 27,13 грн/$1 с 27,15 грн/$1 в пятницу.

Нацбанк также укрепил официальный курс нацвалюты на 28 апреля – до 27,1025 грн/$1 с 27,1441 грн/$1 накануне.

Напомним, "Страна" писала о том, что банкиры ждут новых гривневых вливаний и прогнозируют подорожание доллара на текущей неделе. Оно будет зависеть от объемов возмещений по НДС, которые Госказначейство будет перечислять предприятиям.