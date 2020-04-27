Второй, третий или четвертый этап выхода из карантина в Украине могут начаться одновременно в зависимости от динамики заболевания коронавирусом.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

"На прошлой неделе мы представили дорожную карту выхода страны из карантина. Надеемся, что стартовая точка наступит 11 мая. Следующие этапы не привязаны к конкретным датам, а их запуск зависит от динамики заболевания. То есть, если правительство будет видеть, что количество заболевших снижается, то второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно. Не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа", - написал Шмыгаль.

Также он отметил, что если в стране будет наблюдаться значительное увеличение числа больных, то карантин может снова быть усилен.

"Каждому министерству и ведомству поручил сформировать детальные разъяснения, при каких условиях должны работать объекты, которые будут открываться. Так, Минэкономики и Минздрав уже разработали четкие критерии работы и алгоритмы контроля продовольственных рынков", - добавил он.

Шмыгаль отметил, что на отдельных этапах предполагается открытие некоторых заведений с ограничениями, которые будут на каждом этапе смягчать. В частности, это касается учебных заведений, кафе, спортивных залов.

Напомним, 24 апреля Кабмин опубликовал пять главных шагов по выходу из карантина. План состоит из пяти этапов. Каждый этап имеет условие, при котором он наступает. Подробнее о них можно прочитать в нашем материале.

Также мы писали, что Кабмин объявил, что разрешат открыть на первом этапе выхода из карантина.