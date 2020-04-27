Командование медицинских сил ВСУ сообщает о том, что военкоматы допускали к призыву на службу больных туберкулезом, а также различными типами гепатита.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на Официальной странице командования медицинских сил ВСУ в соцсети.

"Анализ заболевания туберкулезом среди военнослужащих ВСУ в 2019 году, в сравнении с предыдущими годами, указывает на положительную динамику в сторону снижения заболеваемости. Всплеск заболеваний состоялся в 2014-2015 годах в связи с призывом по мобилизации, когда необходимо было удержать российское нашествие (более 400 случаев в 2015, не более 200 в 2018, более 100 в 2019 и не более 20 за 4 месяца 2020 года). Примерно такая же ситуация с заболеванием на различные типы вирусного гепатита.

На это влияет много факторов, одним из которых является тщательный отбор кандидатов для прохождения военной службы. К сожалению, случаи когда внештатные военно-врачебные комиссии военных комиссариатов, на решения которых военные не имеют никакого влияния, признают годными к военной службе лиц, страдающих или переболевших туберкулезом, вирусным гепатитом или вообще освобожденных из Вооруженных Сил Украины по состоянию здоровья. Например, в этом году такой случай был зарегистрирован в одной из бригад ВСУ, когда медицинская служба обнаружила лицо освобожденное несколько лет назад по состоянию здоровья после перенесенного заболевания туберкулезом", - говорится в сообщении.

Здесь также сообщают, что для военных обязательным является прохождение ежегодной диспансеризации в военных лечебных учреждениях и военно-врачебная комиссия при подписании или продлении контракта на прохождение службы.

Как сообщала "Страна", в украинской армии за сутки коронавирус выявили у шестерых военных. Общее число зараженных Covid-19 выросло до 64.

В Украине на утро 27 апреля количество зараженных коронавирусом выросло до 9 009 человек.