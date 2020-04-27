Стало известно о состоянии здоровья полицейского, на которого вечером, 26 апреля, напал заместитель главы КГГА Владимир Слончак.

Об этом сообщила Патрульная полиция Украины на странице в Facebook.



"Патрульного госпитализировали с диагнозом: ушиб мягких тканей лица и сотрясение мозга", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 26 апреля патрульные остановили автомобиль Mercedes из-за выключенных фар. За рулем была депутат Киевсовета Людмила Костенко с признаками алкогольного опьянения, возле нее сидел заместитель мєра Киева Владимир Слончак, который инициировал конфликт и ударил патрульного. В отношении Слончака начато уголовное производство по статье о насилии в отношении работника правоохранительного органа УК Украины.\

Также мы сообщали, что Виталий Кличко уже отреагировал на скандал и уволил Слончака с занимаемой должности.