Президент Украины Владимир Зеленский объявил о предоставлении ипотеки для украинцев под 10% годовых.

Об этом он заявил в своем обращении к украинцам 27 апреля.

Также глава государства анонсировал программу кредитования малого бизнеса.

"Среди прочего, на этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы. Первая - это ипотека для населения по ставке около 10%. Вторая - это кредиты малому бизнесу по низкой ставке для выплаты заработных плат своим работникам", - сказал Зеленский.

Кроме того, он поприветствовал снижение НБУ учетной ставки.

"Я приветствую решение Национального банка Украины снизить учетную ставку до восьми процентов. Это дает банкам возможность снизить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения. Теперь мяч на их стороне, поэтому все мы с нетерпением ждем такое решение", - добавил Зеленский.



Ранее "Страна" приводила обещание Зеленского предложить вернувшимся заробитчанам ипотечные программы, на которые они смогут открыть свой маленький бизнес.

Мы также писали, что ипотеку с 10% годовых в марте перед отставкой обещал Алексей Гончарук.