Зеленский рассказал, как будут следить за украинцами при помощи приложения "Дия"
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как за украинцами будут следить при помощи приложения "Дия".
Об этом глава государства сообщил во время своего вечернего обращения к гражданам Украины 27 апреля.
"Все пассажиры, которые вернутся в Украину, будут распределены на две группы. Первая – это большинство, которое имеет смартфоны и сможет пройти обязательную самоизоляцию у себя в квартирах благодаря мобильному приложению "Дия дома". Оно поможет медикам и полицейским контролировать процесс. Другая часть граждан – около 10%, которые не имеют смартфонов, пройдут обсервацию в классическом формате – то есть в подготовленных государством локациях", - заявил он.
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Напомним, ранее сообщалось, что киевлян на самоизоляции будут контролировать через Telegram.
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