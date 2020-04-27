Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как за украинцами будут следить при помощи приложения "Дия".

Об этом глава государства сообщил во время своего вечернего обращения к гражданам Украины 27 апреля.

"Все пассажиры, которые вернутся в Украину, будут распределены на две группы. Первая – это большинство, которое имеет смартфоны и сможет пройти обязательную самоизоляцию у себя в квартирах благодаря мобильному приложению "Дия дома". Оно поможет медикам и полицейским контролировать процесс. Другая часть граждан – около 10%, которые не имеют смартфонов, пройдут обсервацию в классическом формате – то есть в подготовленных государством локациях", - заявил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что киевлян на самоизоляции будут контролировать через Telegram.

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