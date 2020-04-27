Со вторника, 28 апреля, "Всеукраинская школа онлайн" начинает трансляцию уроков для школьников с 1 по 4 классы. Телеуроки для начальных классов будут показывать с 9 утра на телеканалах Пиксель, UA: Первый, UA: Культура и Плюсплюс.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram.

Программа для начальной школы рассчитана на пять недель и состоит из четырех предметов: украинский язык, математика, наука и искусство. Каждый урок длится 15 минут - это оптимальное время для занятий в формате онлайн для детей этой возрастной категории.

Уроки будут транслировать еженедельно во вторник и четверг, с 09:00 до 10:00 на телеканалах:

1-й класс - Пиксель;

2-й класс - UA: Первый;

3-й класс - UA: Культура;

4-й класс - Плюсплюс.

Онлайн-версии занятий будут доступны и на YouTube-канале Минобразования. Уроки также будут переводить на язык жестов. Напомним, проект "Всеукраинская школа онлайн" стартовал 6 апреля. Благодаря ему школьники с 5 по 11 класс могут заниматься во время карантина.

Как сообщала "Страна", в министерстве образования уже сообщили, что в этом году школьники и студенты завершат учебный год дистанционно.

Напомним, в Киеве объявили о создании детского сада онлайн.