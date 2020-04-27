Из-за массового заражения медиков Covid-19 город Мукачево Закарпатской области временно остался без скорой помощи.

Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает Мукачевский городской совет на странице в Facebook.

В сообщении говорится, что 25 медиков прошли тестирование на Covid-19, 16 из инфицированы. Работников скорой отправили на самоизоляцию, в ближайшее время им предстоит ПЦР-тестирование. Пока неизвестны результаты исследований, скорая помощь временно прекратит работу.

"Пока не будут известны результаты исследований, станцию ​​скорой медицинской помощи временно закрыли, руководству Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи поручено обеспечить предоставление неотложной медицинской помощи местным жителям", - говорится в сообщении.

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