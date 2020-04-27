Мукачево осталось без скорой помощи из-за массового заражения медиков коронавирусом
Из-за массового заражения медиков Covid-19 город Мукачево Закарпатской области временно остался без скорой помощи.
Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает Мукачевский городской совет на странице в Facebook.
В сообщении говорится, что 25 медиков прошли тестирование на Covid-19, 16 из инфицированы. Работников скорой отправили на самоизоляцию, в ближайшее время им предстоит ПЦР-тестирование. Пока неизвестны результаты исследований, скорая помощь временно прекратит работу.
"Пока не будут известны результаты исследований, станцию скорой медицинской помощи временно закрыли, руководству Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи поручено обеспечить предоставление неотложной медицинской помощи местным жителям", - говорится в сообщении.
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