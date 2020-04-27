В октябре прошлого года киевлян возмутило строительство, как его прозвали, "скворечника" на крыше одного из домов на Майдане Независимости. Владелица квартиры в доме по улице Софиевской, 1 Елена Витальевна Пичугина, которая начала строительные работы, рассказала "Стране", что происходит на крыше здания.

Елена заверила, что у нее не было намерения испортить привычный всем фасад здания.

"Наша семья приобрела эту квартиру в прошлом году, и мы действительно планируем жить здесь и никогда бы не подумали испортить экстерьер дома на Майдане Независимости. В то же время я расстроена тем, что здание в самом центре столицы находится в таком плохом состоянии: крыша протекала, её не ремонтировали более 60 лет, внешние стены разрисованы граффити и обклеены рекламой. Подъезды в ужасном состоянии, а декоративные элементы падали пешеходам просто на головы. Имея такую возможность, я решила улучшить условия жизни не только для себя, но и для жителей всего дома", - сказала хозяйка квартиры.

По ее словам, все действия строителей законны, нарушать правила и нормы они не будут.

"Представители КГГА и Шевченковской РГА проинформированы о ситуации и контролируют соответствие ремонтных работ нормам. Все действия проводятся исключительно в правовом поле и в соответствии с государственными строительными нормами", - сообщила Елена.

Затем собеседница "Страны" рассказала, что сейчас происходит на крыше.

"За собственные денежные средства наша семья восстанавливает и термомодернизирует крышу здания, а также до конца года планирует отремонтировать подъезды и провести благоустройство придомовой территории при поддержке Отдела контроля за благоустройством и КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Шевченковского района г. Киева". Более того, я гарантирую сохранение первоначального фасада объекта: по собственной инициативе я реставрирую декоративные элементы в балюстраде центральной части дома (столбы, оградку). Кстати, на соседнем здании такие архитектурные элементы уже отсутствуют, а я хочу сохранить фасад. Также акцентирую внимание, что мансарды на доме были изначально. Это можно увидеть на фото старого Киева", - отметила Елена.

Она добавила, что эта часть дома была приватизирована более 20 лет назад: у городских властей мансарды выкупил предыдущий владелец квартиры.

В апреле 2020 года Елена начала работы с замены временной кровли дома на постоянную, качественную, а также провела гидро- и теплоизоляцию (термомодернизацию). Поскольку работы предусматривают демонтаж металлической кровли и утепление минеральной ватой, строители обязаны на время ремонта обеспечить временное укрытие объекта, чтобы в случае дождя квартиры жителей не были затоплены.

"Временные деревянные конструкции, которые позволяют зафиксировать защитный тент над открытой крышей, являются необходимой мерой. Как только ремонт будет завершен, все вспомогательные сооружения и защитные тенты будут немедленно демонтированы. Завершение работ предварительно запланировано на конец мая. Я понимаю, что сейчас дом выглядит не эстетично, но, с учётом аварийного состояния крыши я не могла временить с ремонтом кровли, как и не могла позволить затопить соседей снизу. Очень жаль, что дом превратился в объект пиара и стал причиной для возмущения киевлян", - посетовала Елена.

"Страна" рассказывала, что работы в доме на Майдане Независимости осенью даже привлекли внимание правительства. Также мы сообщали, что владелица квартиры собиралась подавать в суд на Алексея Гончарука.