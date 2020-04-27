По заказу главы Херсонского облсовета Владислава Мангера помощник-консультант этого же совета Алексей Левин рассматривал два варианта нападения на нее - перелом всех конечностей или обливание ее серной кислотой. За это исполнителям предлагались разные суммы денег.

Об этом заявил заместитель начальника Департамента надзора за специальными органами правопорядка Роман Романчук на брифинге 27 апреля

"С этой целью он (Левин – Ред.) предложил Сергею Торбину, бывшему работнику уголовного розыска и бойцу Украинской добровольческой армии за денежное вознаграждение организовать и осуществить вместе с другими нападение на Гандзюк. В целях запугивания было указано о необходимости переломать ей кости рук и ног или облить серной кислотой. За способ совершения преступления путем перелома было предложено 5 тысяч долларов, а за способ обливания кислотой – от 2,5 до 3 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

По его словам, это предложение Торбин принял, получил 500 долларов задатка и привлек еще 4 других бывших участников УДА. Также он добавил, что группа привлеченных лица была лично знакома с жертвой, так как та неоднократно помогала им в качестве волонтера.

Следствие выяснило, что сначала Гандзюк собирались избить, но когда это не удалось (из-за отсутствия удобного случая, наличия очевидцев и страха быть узнанными), то решили облить ее кислотой.

За это злоумышленники попросили большую сумму, чем им предлагали, – 5 тысяч долларов. А когда получили согласие – перешли к реализации преступления.

Кроме того, замгенпрокурора Алексей Симоненко сообщил, что правоохранителям понадобилось около 40 дней после возобновления предварительного расследования для завершения дела.

"Было проведено почти 400 допросов, около двух сотен обысков и временных доступов, выполнено более 90 экспертиз и следственных экспериментов, проанализированы десятки тысяч телефонных соединений. Мы не считаем сотни часов, которые провели прокуроры в судах... В отношении подозреваемых действуют избранные судом меры: залог в отношении руководителя областного совета Владислава Мангера в размере 1 миллион 150 тысяч гривен и содержание под стражей в отношении экстрадированного в Украину (из Болгарии) Алексея Левина", - сообщил он.

Схема убийства Гандзюк

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне произошло нападение на Екатерину Гандзюк. Тогда неизвестный облил общественную активистку концентрированной серной кислотой. 4 ноября Гандзюк скончалась. По делу были задержаны пятеро подозреваемых, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

Сегодня в СБУ сообщили о завершении досудебного расследования дела Гандзюк и назвали Мангера главным подозреваемым. Следствие считает, что по предварительному сговору с Алексеем Левиным Мангер организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Как сообщалось, после завершения расследования активисты под Офисом президента собираются митинговать по поводу дела Гандзюк несмотря на карантин.