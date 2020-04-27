В Украине на треть снизилось число украинцев, которые поддерживают необходимость карантина. За две недели до окончания карантина, эту меру назвали необходимой в борьбе с коронавирусом 64%. Еще две недели назад данный показатель составлял 72%.

Об этом свидетельствуют результаты роллингового опроса, проведенного компанией Research & Branding Group в рамках проекта "Рубикон" в период с 18 по 24 апреля.

Исходя из данных, 76% опрошенных в целом поддерживают решение о продлении карантина до 12 мая, однако 42% подчеркивают, что не готовы к более длительным ограничениям. Доля тех, кто боится заболеть сам или волнуется за близких, также упала - с 40% до 29%.

По сравнению с предыдущей волной (11-17 апреля 2020 года) было зафиксировано значительное снижение частоты упоминаний респондентами использования таких мер безопасности, как переход на удаленный режим работы (с 21% до 16%), отказ от использования общественного транспорта (с 56% до 49%), отказ покидать дом без надобности (с 76% до 71%), дезинфекция поверхностей (с 66% до 59%), частое проветривание помещений (с 65% до 56%) и снижение частоты посещения магазинов (с 64% до 56%).

Количество украинцев, не имеющих сбережений, за период карантина выросло с 39% до 47%; при этом 51% опрошенных отметили снижение уровня доходов семьи, а 13% заявили, что испытывают сложности со своевременной уплатой счетов за жилищно-коммунальные услуги, мобильную связь и прочее.

Число граждан, испытывающих тревогу, снизилось с 38% до 31%, в то время как количество тех, кто испытывает надежду в текущей ситуации, выросло с 33% до 38%. Оценивая ближайшее будущее, 59% заявили, что пик ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса в Украине ещё впереди. Оценивают текущий период как худшую часть кризиса 11% опрошенных.

При этом число тех, у кого не осталось сбережений выросло с 39% до 45% (средний показатель составил 425); только 14% опрошенных хватит сбережений на пару недель; 18% отметили, что смогут продержаться на карантине еще месяц; на 2 месяца сбережений хватит 8%, на 4 месяца и больше на карантине смогут прожить в среднем 7% опрошенных.

В опросе участвовали 1400 респондентов, средняя ошибка выборки составляет 3,5%. Первая волна опроса была проведена в период с 28 марта по 3 апреля 2020 года.

Как сообщала "Страна", на утро 27 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 9 009 человек.

В мире коронавирус выявили почти у 3 миллионов человек, скончались - 206 542 зараженных.