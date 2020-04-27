Участники движения "Кто заказал Катю Гандзюк" заявили, что Офис Генпрокурора "слил" дело о расследовании убийства активистки. По их мнению, заказчик нападения Владислав Мангер имеет договоренность с прокуратурой на высшем уровне. Доказательством чего они считают завершение следствия еще до того, как были выяснены все обстоятельства.

Об этом говорится на странице "Кто заказал Катю Гандзюк" в Facebook.

"Друзья, вместе с вами мы сделали очень много, чтобы наказать всех причастных к убийству Екатерины Гандзюк. Сегодня дело слили. Нас с вами в очередной раз кормят дерьмом ... Владимир Зеленский обещал посадить убийц Кати Гандзюк. Зеленский привел к власти Ирину Венедиктову, которая всего за 40 дней развалила дело и теперь действует в интересах заказчиков и организаторов убийства Кати. Будем требовать у президента объяснений", - говорится в сообщении.

Также активисты считают, что виновным удалось договориться с генпрокурором Венедиктовой о "сливе" дела. В связи с этим они планируют устроить акцию протеста в 19:00 у Офиса президента.

В частности, их не устраивает решение о завершении досудебного расследования, потому что:

До конца расследования еще три месяца. Следственные действия и негласные следственные действия - не завершены. Не завершили даже те следственные действия, которые были инициированы потерпевшими и ходатайства по которым были удовлетворены. Передать дело в суд "как есть" (без сбора дополнительных доказательств) уже очень долго просят адвокаты одного из заказчиков убийства - Владислава Мангера. Рассчитывая таким образом на оправдательный приговор. ГПУ поддержала требования адвокатов Мангера. Организатор преступления Алексей Левин так и не дал показаний и заявил об отказе сотрудничества со следствием. Павловский также не дал никаких показаний.

Активисты считают, что Мангер заплатил Левину и его родным за молчание. Также они утверждают, что Мангер договорился с ОГП на самом высоком уровне: "Иначе трудно объяснить зачем следствию пренебрегать 3-мя месяцами, которые остались для сбора доказательств и обрывать следственные действия".

Напомним, в СБУ сообщили о завершении досудебного расследования дела Гандзюк и назвали Мангера главным подозреваемым. По версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Алексеем Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Также мы писали, что Печерский суд Киева арестовал подозреваемого в организации убийства Гандзюк до 2 апреля.