Уже в четверг, 30 апреля, вопрос назначения Саакашвили может быть вынесен на повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады. Но удастся ли ему собрать необходимое количество голосов, пока непонятно.

Об этом говорится в статье "Страны" "Непогашенный. Помешают ли Саакашвили стать вице-премьером его грузинские судимости".

По данным "Страны", активно выступает против назначения Саакашвили премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Доходит до того, что нашим звонят из Офиса президента и просят поддержать Саакашвили, а потом звонит Шмыгаль и говорит - пожалуйста, не голосуйте, он нам в правительстве не нужен", - сказал "Стране" один из депутатов.

В тоже время, по словам депутата от "Слуги народа" Александра Качуры, число желающих голосовать за назначение Саакашвили вице-премьером выросло.

"Все больше людей готовы за него голосовать. Я бы сказал, что во фракции еще нет 70%, но уже довольно значительная часть, близкая к этой цифре. Кроме того, Саакашвили будет встречаться по отдельности с разными группами. Например, завтра или послезавтра у него будет встреча с депутатами, которые представляют Сумской регион, хочется услышать его планы по реформам в разных регионах и разных сферах. Будут проходить консультации и с другими группами. Я думаю, что голоса найдутся", - добавил "Стране" Качура.

В тоже время, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, в повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады пока отсутствует вопрос о назначении Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ, поскольку народные депутаты еще не определились по этой позиции.

"На этот четверг мы еще не определились с повесткой дня. У нас будет повестка, инициированная парламентом (мы сейчас ее формируем), там нет этого вопроса. Но я не исключаю, что по инициативе Офиса президента могут быть добавлены кадровые вопросы", - сказал он.

Кроме того, Арахамия ушел от ответа на вопрос, если ли соответствующее количество голосов для назначения Саакашвили. Депутат сослался на то, что еще не было нового заседания фракции, определяться по этому вопросу нардепы будут ближе к заседанию парламента.

Детальнее читайте в материале "Страны", посвященному непогашенным судимостям Саакашвили.

Ранее мы писали, что по словам заместителя председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Максима Ткаченко, собрать голоса за Саакашвили будет непросто.

Также мы сообщали, что сам Саакашвили уверен, что в Раде наберутся необходимые голоса для его назначения на пост вице-премьера.