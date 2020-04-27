Сегодня, 27 апреля, главе Херсонского обласовета Владиславу Мангеру в СБУ объявили главным подозреваемым в организации нанесения тяжких телесных повреждений активистке Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти. Обвинения Мангеру обнародовали в день, когда ему исполняется 50 лет.

Причем адвокат подозреваемого Дмитрий Ильченко этим доволен, о чем и написал на своей странице в Facebook.

"Генеральная прокуратура удовлетворила наше ходатайство. Досудебное расследование "дела Гандзюк" закончено. Нам открыты для ознакомления все 50 томов дела", - написал Ильченко. При этом адвокат подчеркнул: "Никаких доказательств вины Мангера так и не появилось".

Он опубликовал фотокопию документа о завершении расследования и открытии защите доступа к материалам досудебного расследования. Также Ильченко анонсировал "интересные новые публикации с материалами дела".

Как сообщала "Страна", 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Екатерину Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игоря Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексея Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

7 мая Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк. 6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы (разные сроки). Шевченковский районный суд Киева уменьшил залог Мангеру с 2,5 млн грн до более 1 млн грн.

В марте 2020 года подозреваемый в организации убийства Гандзюк Алексей Левин был доставлен в Украину из Болгарии в рамках запроса об экстрадиции.