За январь-март текущего года 108 496 украинцев стали гражданами России.

Об этом говорится в статистике миграционной ситуации, опубликованной пресс-службой МВД РФ в понедельник, 27 апреля.

Как сообщается, за данный период было выдано 8 834 видов на жительство для украинцев; всего же в настоящее время в России проживает по видам на жительство 143 766 украинцев.

Также еще 5 656 украинцев в январе-марте получили разрешения на временное проживание. Проживает в настоящее время по таковым разрешениям в России 96 718 украинцев.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ. Согласно документу, российское гражданство иностранцы смогут получить не отказываясь от своего предыдущего гражданства. Кроме того, граждане Беларуси, Казахстана, Молдавии и Украины могут получить гражданство РФ без обязательного проживания в России на протяжении пяти лет.

Также мы писали, что за год более 15 тысяч украинцев получили гражданство стран ЕС.