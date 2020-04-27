На днях украинских верующих ошарашили новостью - в Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники. В итоге выяснилось, что это неправда.

Священники Почаевской лавры же подверглись травле - их обвинили в начале вспышке Covid-19 в городе. Выступать с опровержением вынужден был мэр Почаева.

Случаи коронавируса зафиксированы в столичных Ионинском и Голосеевском монастырях. Власти закрыли их на карантин, хотя те ушли на профилактику сами еще до объявления мэрии.

"Страна" рассказывает, как на самом деле обстоят дела эпидситуацией в Лаврах и монастырях.

Киево-Печерская лавра

26 апреля российское издание РБК опубликовало новость под заголовком "Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники".

В ней шла речь о том, что в лавре, находящейся на карантине, Covid-19 инфицированы все священники, также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории. Об этом СМИ сообщил глава информационно-просветительского управления УПЦ митрополит Климент.

Скончались от коронавируса трое человек - архимандрит Нектарий, иеродиакон Наум и монах Никодим, о смерти которого стало известно сегодня.

"Страна" обратилась к Клименту за комментарием. Митрополит опроверг, что заявлял о том, что все священники заболели. Он сообщил, что всего в Лавре более сотни священнослужителей. "Большинство уже идет на поправку. В острой форме заболевание перенесли человек 15-20. Остальные не имели значительных осложнений и дополнительная медицинская помощь им не требовалась", - заявил "Стране" Климент.

По его словам, "в больнице остаются 3-4 человека"

В самой Киево-Печерской Лавре в понедельник, 27 апреля, сообщили о шести выздоровевших от коронавируса.

По информации мэра Киева Виталия Кличко, за последние сутки в городе выявлен 31 новый случай заражения, причем двадцать из заболевших - семинаристы из Лавры.

То есть в этом монастыре действительно серьезная ситуация с коронавирусом. Если суммировать данные Кличко от 13 до 27 апреля, то мы получим 142 заболевших. А 16 апреля Минздрав заявил, что коронавирус найден и у владыки Павла - наместника Лавры.

Точнее, официальным заявлением это не было - телеграм-канал МОЗ просто перепости информацию, которую опубликовал один из частных каналов.

Но как бы то ни было - Павел побывал в Александровской больнице Киева, где лечат, кроме прочего, и больных коронавирусом.

Почаевская лавра

Власти Тернопольской области, которое занимает четвертое место в стране по числу инфицированных (на утро 27 апреля - 612 случая) обвинили Почаевскую лавру во вспышке коронавируса.

Главный санитарный врач области Оксана Чайчук описала схему, как именно якобы лавра причастна к росту заболеваемости: "У нас возникла ситуация в Шумском районе, которая тесно связана с Почаевской лаврой. Священник, участвующий в хоре в Почаевской лавре, является священнослужителем на территории Збаражского района, а жена его работает бухгалтером в Шумской больнице. Соответственно, контакты пошли как среди сотрудников бухгалтерии, так и главный врач у нас положительный и многие врачи".

Только в минувшее воскресенье в городе Почаеве было выявлено 27 новых больных. Всего в районе зафиксировано больше ста случаев коронавируса. Среди инфицированных - митрополит Тернопольский и Кременецкий.

Из-за обострения ситуации - не только эпидемиологической, но и информационной, - городской голова Почаева Василий Бойко выступил с заявлением. Он призвал "не делать политику из религии".

"Вспышка началась не в Лавре, она началась среди жителей Почаева. В Лавре не было вспышки", - сказал Бойко и добавил, что его удивил пост депутата областного совета Богдана Войцеховского, который назвал ситуацию с заболеванием в городе "почаевской чумой".

"Да и не только меня удивил, где он стоит с плакатом: "Зеленский, спаси Тернопольщину от почаевской чумы". Я хочу спросить: что это значит – "почаевская чума"? Это беда наша, общенациональная, это болезнь всемирная – коронавирус. Почему ее называть "почаевской чумой"? Это что, у нас люди какие-то особенные?", - говорит Бойко.

В Украинской православной церкви опровергли заражения священников и монахов Почаевской лавры. Тем не менее, храм был закрыт на карантин. Как и город Почаев - на въезд и выезд.

Ионинский и Голосеевский монастыри

Но вернемся к Киеву. Крупные столичные Ионинский и Голосеевский монастыри тоже не принимают прихожан.

В Ионинском монастыре был болен наместник - Иона (Черепанов). 9 апреля стало известно о его заражении, 24 апреля он выздоровел и выписался из Александровской больницы.

В Голосеевском мужском монастыре, по словам Виталия Кличко, заболели 12 монахов. Столичные власти добавили, что закрывают его на карантин 22 апреля.

Интересно, что сам монастырь объявил о закрытии на профилактику сам еще 17 апреля: "Дабы избежать даже малейшего риска, для братии и прихожан. Было принято решение на упреждение, полностью закрыть нашу обитель от посещений. Все богослужения будут проводится в закрытом режиме, без допуска прихожан и паломников".

Почему коронавирус атаковал монастыри

Объяснить заболевания коронавирусом в храмах в принципе можно - они не стояли пустыми, особенно в канун Пасхи.

Церковный опыт не предусматривает удаленного режима - даже без прихожан, но богослужение совершается всегда группой священников, которые не могут выйти на литургию в масках.

Особенно строгие правила в монастырях, где все построено на коллективном общежитии и совместном служении. А также на таинствах и обрядах, в которых немаловажным элементом являются прикосновения к святыням.

Атака на УПЦ

В истории с коронавирусом в УПЦ есть и политический момент - на Пасху церковь начали критиковать сторонники предыдущей власти, а также ряд СМИ за нарушение правил карантина. Хотя в той же Киево-Печерской лавре богослужение было закрытым от верующих. Да и в Почаевской лавре тоже.

Тем не менее, атака на УПЦ ведется серьезная. Эпидемия стала поводов для ее врагов вновь требовать отобрать у Церкви Лавры и вообще ограничить в правах. На сей раз под предлогом эпидемии.

Кроме того, недавно по ее храмам прокатилась волна поджогов. При этом надо отметить, что отчасти к этой кампании подключаются и чиновиники с силовиками.

Например, МВД открыло два уголовных дела по факту массового нарушения карантина в Святогорской и Почаевской лаврах. Правда, в Святогорье, несмотря на действительно массовое празднование Пасхи, коронавируса не обнаружено. Поэтому эта лавра единственная из всех на карантин еще не закрыта.

При этом уголовных дел на другие конфессии за похожие нарушения полиция не открывала.

Например, на Киевский патриархат, где Филарет, несмотря на карантинные предписания, причащал прихожан общей ложкой. Или на греко-католиков, когда в городе Самбор Львовской области 17 апреля они совершили многолюдный крестный ход - под водительством местных священников. Полиция тогда ограничилась админпротоколами.