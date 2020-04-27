В Украине в связи с карантинными ограничениями, которые введены из-за распространения коронавируса уже более, чем пять недель, 277 000 частных предпринимателей прекратили свою деятельность.

Об этом сообщает Опендатабот.

По данным платформы, для работы с открытыми данными, в сфере образования без работы остались 13 684 ФЛП, туризма - 8370, спорта - 8434, рынки - 211302, транспорт - 1791.

Деятельность некоторых видов бизнеса запрещена на время карантина.

Предприниматели, имевшие такой бизнес, остались без работы. Всего в Украине запрещена деятельность 277 000 предпринимателей.

Ранее мы писали, что, за время карантина, количество новых вакансий сократилось почти вдвое, а общее количество вакансий, которые имели активный статус, упали на 25%.

Также мы сообщали, что за прошлую неделю в Украине официально безработными стали 26 тысяч человек.