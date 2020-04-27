Народный артист театра и кино и сопредседатель акции "Бессмертный полк" Василий Лановой призвал к участию в акции в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Лановой предложил 9 мая в 19:00 всем выйти на балконы с фотографиями родных, участвовавших в войне, и спеть "День Победы". Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко уже поддержала эту идею.

Об этом сообщает ТАСС.

"Включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон. Выгляните в окно. Вспомните обо всех, кто защитил мир, пожертвовав собой. О тех, благодаря кому мы живем на этой прекрасной земле. Помолчите в память о них, и вы увидите, что ваши соседи, люди в домах рядом тоже выйдут с портретами. А в окончании минуты молчания мы все вместе исполним любимую песню "День Победы". Это и есть наше единение", - сказал Лановой.

По словам главы движения "Волонтеры Победы" Ольги Амельченковой, акцию будут транслировать более 200 медиаэкранов Москвы, online-кинотеатр ОККО и портал "Бессмертного полка России".

Как сообщает РИА "Новости", спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян поддержать инициативу народного советского артиста Василия Ланового. "Сегодня наш великий актер Василий Лановой выступил с замечательной инициативой: 9 мая, в час минуты молчания, в 19 часов, выйти на балконы, подойти к окнам и всем вместе исполнить нашу знаменитую песню "День Победы". Думаю, у нас нет человека, который не знал бы слов этой песни. И вывесить фотографии участников войны, своих родных и близких, в окна", - сказала она журналистам.

Как сообщала "Страна", ко Дню Победы "Интер" запустил марш памяти "Наш полк" в режиме онлайн.

Также мы писали о том, что парад Победы 9 мая в Москве переносят из-за коронавируса на более позднюю дату.