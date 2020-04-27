Экс-министр финансов и нынешний советник главы Офиса президента Игорь Уманский называет нынешних управленцев в Нацбанке "преступниками" и настаивает на том, что руководство НБУ нужно сменить.

Это, по мнению Уманского, одно из ключевых условий выхода Украины из экономического кризиса.

Об этом Уманский заявил в интервью "Стране".



"Я считаю, что этих людей нужно немедленно уволить. Они некомпетентны. Все эти годы они были причиной сдерживания экономического роста в стране. Они сознательно делали все, чтобы уменьшить кредитование реального сектора экономики. По их мнению, это может привести к инфляции. Рост экономики, бизнеса для них третичная задача. Они преступники", - полагает Игорь Уманский.

В НБУ выступают против эмиссии, так как говорят, что это спровоцирует гиперинфляцию.

"Это мне напоминает рецепт, как лечить головную боль гильотиной. Раз - и голова уже не болит. Нацбанк - это гильотина для экономики Украины. Если происходит эмиссия, то неизбежно колебание курса. Весь набор инструментов, как с этим бороться, есть у Нацбанка. Мы этот путь проходили не раз. Все должно проходить под жестким контролем монетарного блока Нацбанка. Я предлагал предоставление прямых субвенций в государственные коммунальные предприятия и местные бюджеты, но эта идея потерялась", - считает экс-министр.



По его мнению, смена управленцев Нацбанка не повлияет на отношения Украины с МВФ.

"МВФ работает не с фамилиями, а с институциями. Им запрещено обсуждать фамилии. Если они будут это делать, нужно подавать на них в суд. Вся страна понимает, что Нацбанк усугубляет экономическую ситуацию, а не помогает. Они создают огромный объем проблем для страны. Нам замена руководства Нацбанка более важна, чем программа с МВФ. Это не шутки", - сказал Игорь Уманский "Стране".

Полный текст интервью можно прочитать здесь.