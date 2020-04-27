Экс-глава Минфина и нынешний советник главы Офиса президента Игорь Уманский в интервью "Стране" рассказал о том, как проходят переговоры о новом транше с МВФ, и о разнице между двумя программами финансирования, которые предлагает Украине Фонд.

Так, еще месяц назад обсуждалась программа с МВФ, куда был включен "антиколомойский" закон, закон о рынке земли и ряд других требований. А сейчас обсуждается уже коронавирусный транш. Но две эти программы одновременно осуществляться не могут.

"Нужно либо трусы надеть, либо крестик снять", – начал свое объяснение Уманский.

И продолжил: "Украина официально обратилась к МВФ за новой программой. Наличие двух программ невозможно. Либо же мы получаем программу EFF в увеличенном размере, не в том размере, который был изначально".



Речь идет о сумме в 8 млрд долларов. Предыдущая цифра была 5,5 млрд.

"Либо мы отказываемся от программы EFF и обращаемся по программе коронавируса. МВФ нам тоже говорит об этом", - заявил "Стране" Уманский.

Однако украинское правительство "зависло" в этих переговорах и до сих пор пытается объединить эти два транша.



"Но их невозможно объединить. Поэтому с МВФ была договоренность: раз мы в программе EFF, то просто увеличим размер этой программы, с учетом новых вызовов. Программа по коронавирусу не является невозвратной, она не беспроцентна, по ней те же сроки и проценты, что и по программе EFF. Только для самых бедных стран есть возможность получить другие инструменты. Мы по классификации МВФ не относимся к самым бедным странам, поэтому можем получить либо по программе COVID 1,4 миллиарда, либо по EFF 5,5. Или, если договоримся, то 8 млрд", - объяснил экс-глава Минфина "Стране".



Уманский напомнил, что Верховная рада проголосовала изменения в регламент, которые позволят ускорить процедуру принятия "банковского" закона.

"Тогда мы можем выходить на подписание программы EFF и получение первого транша в рамках этой программы. Если не проголосуют за "банковский" закон, мы не сможем получить первый транш, и нужно обращаться к МВФ по программе COVID. Но в любом случае, принять решение нужно до средины мая. Иначе нет ликвидности казначейства. А Нацбанк занял позицию, что они не будут оказывать поддержку ликвидности бюджета", – добавил Игорь Уманский.

Полностью интервью Уманского "Стране" можно прочитать здесь.