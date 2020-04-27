На сайте Рады появился законопроект о запрете пропаганды разводов и призывов к отказу от рождения детей.

Народный депутат Олег Волошин ("Оппозиционная платформа - За жизнь!) подал в Раду проект о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно установления уголовной ответственности за публичные призывы и (или) пропаганду отказа от рождения детей, разрушения института семьи, внебрачных и неестественных сексуальных отношений и разврата.

В тексте проекта предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей, которая предусматривает наказание за такие призывы в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов (3400 - 8500 гривен) или ограничения свободы до пяти лет.

Максимальная санкция - лишение свободы от 5 до 10 лет.

Также депутат предлагает добавить положение об мотивах нетерпимости к институту семьи или семейным ценностям в другие статьи Уголовного кодекса в качестве отягчающего обстоятельства.

В пояснительной записке к документу говорится, что в последние годы в Украине сложилась опасная ситуация, связанная с отказом от рождения детей и разрушением института семьи. В результате демографическая ситуация в Украине стала критической.

"В таких условиях государство и общество должны принимать надлежащие меры к преодолению демографической катастрофы и системно противодействовать угрозам, которые могут привести к вымиранию украинского народа:

- распространению идей бездетности;

- пропаганды разрушения институтов семьи, материнства и отцовства, защита которых закреплена в статье 51 Конституции Украины;

- пропаганды внебрачных и противоестественных половых отношений;

- пропаганды разврата", - говорится в сопроводительных документах к законопроекту.

Как пояснил "Стране" народный депутат Олег Волошин, проект направлен на защиту традиционных семейных ценностей и недопустимость пропаганды и публичных призывов к разрушению семей или отказу от рождения детей.

"Еще в прошлом году межфракционное объединение "Ценности. Достоинство. Семья", в которое входят 307 депутатов практически от всех фракций и групп, наработали концепцию защиты интересов семьи. Этот законопроект перекликается с теми процессами, которые сейчас происходят в США, Венгрии, Польше, Италии и других государствах, где весомую роль играют традиционалистские консервативные силы, выступающие против перегибов либерализма. Если говорить по пунктам, то я считаю, что люди, которые пропагандируют идеи чайлдфри, то есть, умышленный отказ от рождения детей, не по медицинским показаниям, не из-за социальных проблем, а как сознательный стиль жизнь, должны нести за это ответственность. Те, кто сознательно пропагандирует отказ от традиционной семьи, также должны нести за это ответственность. Речь идет о том, что такая пропаганда недопустима. В Украине и так огромное количество разводов, идет сокращение населения. Поэтому это вопрос выживания нашего народа и нашего государства", - отмечает депутат.

Отметим, что этот законопроект является альтернативным к предложениям депутата от "Слуги народа" Ольги Василевской-Смаглюк по введению штрафов до 17 тысяч гривен или лишение свободы до 8 лет за преступления на основе гендерной неприязни или нетерпимости к сексуальной ориентации. В понедельник, 27 апреля, состоялось заседание комитета по евроинтеграции, где рассматривался этот проект.

В начале апреля Василевская-Смаглюк предложила дополнить Уголовный кодекс статьей, в которой говорится, что публичные призывы к вражде, преследованию или унижению достоинства из-за сексуальной ориентации должны наказываться штрафом до 17 тысяч гривен или лишением свободы до 8 лет.

Как отметил Волошин, он считает инициативу Василевской-Смаглюк несвоевременной.

"Я думаю, что сейчас не время печься об интересах ЛГБТ-сообщества путем введения уголовной ответственности за его оскорбления. Но тем не менее, ее проект движется. Посмотрим, будет ли двигаться наш. По крайней мере, у нас есть 307 членов межфракционного объединения "Ценности. Достоинство. Семья", которые считают, что нужно, прежде всего, защитить традиционные семейные ценности. Я надеюсь, что в Верховной Раде поддержат мой законопроект. В его тексте речь не идет ни о дискриминации кого-то, ни о запрете каких-то взглядов, а исключительно о том, что не должно быть пропаганды, разрушающей семьи, поддерживающей разводы и отказ от рождения детей. А люди уже сами разберутся и сделают выводы", - считает Волошин.

Кроме проекта Волошина, в ответ на инициативы Василевской-Смаглюк в парламент было внесено еще два альтернативных проекта изменений в Уголовный кодекс, авторами которых стали группа депутатов во главе с нардепом от "Слуги народа" Ладой Булах, а также харьковский мажоритарщик от "Слуги народа" Александр Бакумов.

Все альтернативные проекты, как и основной, были направлены на рассмотрение в комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

В проекте, который внесла в Раду нардеп Лада Булах, предлагается внести изменение в статью Уголовного кодекса в качестве отягчающего обстоятельства при преступлении "осуществление преступления из-за мотивов нетерпимости". Депутат предлагает расшифровать, к чему возможна такая нетерпимость.

В частности, к признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, национальности, этнического, социального или иностранного происхождения, возраста, состояния здоровья, инвалидности, семейного и имущественного положения, семейных прав и обязанностей, места жительства, языка, рода занятий или по другим признакам принадлежности к определенной социальной группе.

Текст проекта Бакумова на сайте Рады пока отсутствует.