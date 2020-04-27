Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко подал в Верховную Раду проект постановления о признании работы Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания за 2019 год неудовлетворительной.

Об этом говорится в проекте постановления №3394 "Об отчете Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания за 2019 год", который был зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник, 27 апреля. В документе указаны всего два пункта:

Признать работу Нацрады неудовлетворительной Постановление вступает в силу с дня принятия

"Рассмотрев отчет Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания за 2019 год, руководствуясь статьей 16 закона "О Национальной раде по вопросам телевидения и радиовещания", Верховная рада постановляет: деятельность Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания за отчетный период признать неудовлетворительной", - указывается в тексте проекта постановления.

Признание работы Нацсовета неудовлетворительной ведет к отставки все его членов, назначенных по квоте Рады (в том числе и нынешнего главы Нацсовета Ольги Герасимьюк). На их место должны быть назначены новые люди.

Подробно о ситуации, которая сейчас складывается вокруг Нацсовета можно прочитать здесь.