Президент Украины Владимир Зеленский написал статью для ведущего испанского издания El Pais под заголовком "Призрак банкротства парит над Украиной", в которой рассказал о том, что наша страна не смогла изменить сырьевую экономику и сейчас перед ней стоит угроза экономического кризиса.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Украине грозит банкротство, которое будет болезненным для миллионов украинцев, если она останется без помощи своих международных партнеров.

Об этом говорится в статье, которую Зеленский написал для El Paris.

"Украина не смогла изменить сырьевую экономику и сильно зависит от внешних рынков. Это и очень затянувшиеся модернизационные реформы ставят ее перед лицом еще одного потенциального экономического кризиса", - говорится в сообщении.

При этом Зеленский рассказал, что Украина остро нуждается в международных партнерах, таких как Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие. "Без этого призрак банкротства парит над Украиной, который ввергнет ее в нищету", - говорится в статье.

Ситуация после банкротства, утверждает Зеленский, будет болезненной для миллионов граждан.

"Восстановление после банкротства будет долгим и трудным. Мы не можем рисковать жизнями миллионов людей, и по этой причине мы ожидаем новой программы финансирования МВФ и Всемирного банка", - говорится в тексте.

При этом саму Украину Зеленский называет "сельскохозяйственной державой с репутацией европейской житницы".

"Две трети нашей территории, крупнейшей в Европе, это плодородные сельскохозяйственные угодья. Сельскохозяйственный сектор является основой национальной экономики и составляет 20% нашего ВВП. Тем не менее, Украина является одной из шести стран на планете, которые еще не открыли свои сельскохозяйственные рынки. Вместо этого, сельскохозяйственные угодья являются основой одного из многих непрозрачных секторов нашей экономики, который держит миллионы украинцев в бедности", - утверждается в сообщении.

Разрешение данной ситуации, по его словам, является демонстрацией готовности украинцев сотрудничать с международными организациями.

"Эти законы также являются хорошим примером того, как МВФ, Всемирный банк и другие международные партнеры Украины демонстрируют свою готовность работать с нами для достижения процветания, которое разделяют все украинцы", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, в статье Украину приводят не только как страну, которая просит помощи, а и которая предоставляет ее. В частности, в вопросе помощи странам Евросоюза в борьбе с коронавирусом.

"Украина - это не только страна, обращающаяся за помощью, но и страна, которая уже имеет положительный опыт борьбы с пандемией коронавируса и которая может помочь другим странам. Украина помогла 25 странам эвакуировать своих граждан из Китая и отправила группу анестезиологов и отправила медицинский алкоголь в Италию", - говорится в тексте.

Зеленский также поблагодарил международных партнеров за ту помощь, которую они уже предоставили Украине, подчеркнув важность дальнейшего сотрудничества.

"В эти трудные времена Украина нуждается в поддержке международных финансовых институтов, таких как МВФ и Всемирный банк. Мы благодарны нашим партнерам, Германии и Франции, за поддержку мирных инициатив Украины. Война на Востоке продолжается уже шесть лет, она унесла жизни более 14 тысяч человек, переселила миллионы людей, подорвала нашу экономику и может иметь еще более серьезные последствия в будущем", - сказал он.

Отдельно в статье президент Украины выделил то, что начался диалог с Россией, результатом чего стало возвращение незаконно удерживаемых граждан домой.

"Благодаря этому нам удалось освободить 131 заключенного соотечественника и вернуть наши конфискованные корабли, мы сохранили транзит газа через нашу территорию, а также провели встречу лидеров так называемого нормандского квартета, чтобы договориться о пути к миру. В этом процессе поддержка Германии и Франции очень важна для нас. Европейский союз поддерживает нас в финансировании украинских реформ, инвестирует в преодоление последствий войны на Донбассе и поддерживает санкции против России", - говорится в статье.

Напомним, представителей МВФ пригласили на обсуждение "антиколомойского" законопроекта. Соответствующее письмо подписал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев из фракции "Слуга народа".

Ранее "Страна" сообщала, что ЕС выделит Украине 1,2 млрд евро помощи при условии выполнения Киевом требований МВФ. Средства могут быть получены в четвертом квартале 2020 года или первой половине 2021 года.