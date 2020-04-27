В испанском издании " El Pais" вышла статья Владимира Зеленского, который напомнил европейским партнерам и МВФ, что без их помощи Украине грозит банкротство и нищета.

Собрали тезисы из статьи президента с тревожным названием "Призрак банкротства парит над Украиной".

Пригрозил банкротством без денег МВФ

В статье Владимира Зеленского говорится, что зависимость Украины от внешних рынков и затянувшиеся реформы в области модернизации ставят ее перед потенциальным экономическим кризисом. И что без помощи международных партнеров Украине не справиться.

"Мне приятно видеть, что наши международные партнеры - Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и другие - готовы помочь осуществить реформы, в которых срочно нуждается наша страна, а также предоставить финансовые ресурсы, необходимые для обслуживания долга. Без этого наметится призрак банкротства, который погрузит Украину в нищету.

Восстановление после банкротства будет долгим и трудным. Мы не можем рисковать жизнями миллионов людей, и по этой причине мы ожидаем новую программу финансирования от МВФ и Всемирного банка" - сообщил Зеленский.

То есть президент дает понять, что затяжка с кредитом, может стоить Украине дорого. Далее он как бы говорит: мы же выполнили все условия кредиторов.

Закон о рынке земли и антиколомойский закон

Владимир Зеленский перечислил достижения Украины за время его президентства. Список выглядит достаточно спорным: завершили создание антикоррупционной системы, реформировали небанковскую финансовую систему, приняли более 100 законов для модернизации и совершенствования правовой базы, создается программа для инвесторов.

Отдельно он отметил, что парламент недавно проголосовал за защиту банковской системы от олигархов - антиколомойский закон - и открыл рынок земли.

Президент напомнил, что у Украины репутация европейской житницы и две трети ее территории, это плодородные сельскохозяйственные земли.

"Вместо этого, сельскохозяйственные угодья являются основой одного из многих непрозрачных секторов нашей экономики, который держит миллионы украинцев в бедности" - написал Зеленский, критикуя ситуацию, которая было до запуска земли в оборот.

По его словам, эти два закона - хороший пример того, "как МВФ, Всемирный банк и другие международные партнеры демонстрируют свою готовность работать с нами для достижения процветания".

Украине нужна помощь в связи с войной на Донбассе

Зеленский поблагодарил МВФ, Всемирный банк, Германии и Францию за поддержку в преодолении кризиса в связи с войной на Востоке и отметил, что без их помощи не обойтись.

"Война на Востоке продолжается уже шесть лет, она унесла жизни более 14 тысяч человек, переселила миллионы людей, подорвала нашу экономику и может иметь еще более серьезные последствия в будущем... В этом процессе поддержка Германии и Франции очень важна для нас. Европейский союз поддерживает нас в финансировании украинских реформ, инвестирует в преодоление последствий войны на Донбассе и поддерживает санкции против России. И сегодня, и в будущем нам нужна эта поддержка"- сообщил президент.

Он перечислил достижения за последний год: "Мы начали диалог с Россией, которая не общалась с предыдущим правительством. Благодаря этому нам удалось освободить 131 заключенного соотечественника и вернуть наши конфискованные корабли, мы сохранили транзит газа через нашу территорию, а также провели встречу лидеров так называемого нормандского квартета, чтобы договориться о пути к миру".

Как Украина Европе с коронавирусом помогает

Он также отметил, что Украина - это не только страна, обращающаяся за помощью, но и страна, которая имеет положительный опыт борьбы с пандемией коронавируса и которая может помочь другим странам. Он напомнил, как Киев помог 25 странам эвакуировать своих граждан из Китая и отправил группу анестезиологов и медицинский спирт в Италию.

Интересно, что за неделю до этого, в годовщину победы Зеленского во втором туре, в El Pais вышла статья о том, что через год после избрания Зеленского у украинцев страх перед будущим превалирует над надеждой.