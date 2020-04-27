В понедельник, 27 апреля, Кабмин внес в Верховную Раду проект Закона об амнистии, который предусматривает досрочное освобождение из украинских тюрем почти двух тысяч заключенных.

Соответствующий документ опубликован на сайте в Верховной Рады Украины.

По состоянию на 27 апреля текст законопроекта на сайте парламента не обнародован.

Отметим, Кабмин впервые с 2016 года подаёт в Верховную Раду проект закона об амнистии. Документ предусматривает, что из 32 942 заключенных, находящихся в украинских тюрьмах, досрочно будут освобождены 1 960.

Также мы писали, что Министр юстиции Украины Денис Малюська, который поддержал идею выпустить на волю часть заключенных во время пандемии, назвал приговоренных к пожизненному заключению самой интеллигентной, самой интересной и самой адекватной категорией осужденных и заявил, что готов был бы взять таких людей на работу.