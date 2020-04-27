В Черновцах планируют открыть продуктовые рынки с соблюдением всех необходимых санитарных норм в условиях коронавирусной инфекции Covid-19. Работа рынков ограничивается - с 20:00 до 6:00. Такое решение приняли на внеочередном заседании исполкома горсовета.

Об этом сообщает информационное агентство АСС - новости Черновцов.

Члены исполнительного комитета городского совета на внеочередном заседании решили позволить работать рынкам Черновцов после еще одного массового протеста предпринимателей под стенами Черновицкой ОГА.

Проект решения предусматривает ограничение работы рынков только с 20:00 до 06:00 следующего дня. также действуют обязательства по соблюдению всех санитарно-эпидемиологических норм. В частности, наличие масок, очков и перчаток у продавцов и посетителей.

"За" открытие продовольственных рынков проголосовали все 9 присутствующих членов исполкома. Кроме того, члены исполкома решили обратиться в Кабинет Министров Украины с просьбой разрешить работу черновицким рынкам и определить порядок торговли. Отвечать за выполнение решения департамент развития Черновицкого городского совета.

Как сообщала "Страна", в регионах Украины прошла волна протестов из-за закрытия рынков. Так, в Черновцах предприниматели с местных рынков вышли к обладминистрации с требованием разрешить им работать в условиях карантина.

Ранее предприниматели потребовали от украинских властей снять карантинные ограничения с 1 мая и грозят протестами. В Офисе Зеленского пообещали, что в ближайшие дни позволят работать 280 рынкам по всей стране.