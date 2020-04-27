Экс-глава Минфина и нынешний советник главы Офиса президента Игорь Уманский считает нелепым "обезъянничанием" идею правительства создать 500 000 рабочих мест в неквалифицированных отраслях - коммунальных, социальных, бюджетных. Об этом Уманский заявил в интервью "Стране".



"Создание 500 тысяч рабочих мест за счет того, что люди пойдут мести улицы - мягко говоря, это "обезъянничание" политики США после Великой депрессии. Все поменялось за сто лет", - прокомменировал Уманский.

Также он считает, что не стоит возлагать большие надежды и на строительство дорог.

"Это хорошая идея, но опять же, в период Великой депрессии в США мультипликатор строительства дорог был больше 5, а сейчас он 2,4. Стройка жилой недвижимости эконом-класса - 8,4. Какие дороги? Это неэффективная трата денег. Строить надо жилье, либо, например, завод электровозов. Также с трамваями. Почему мы покупаем польские трамваи, когда наши заводы стоят - и "Южмаш", и львовский? У них нет заказов. С той политикой, которую власти сейчас проводят, мы потеряем гораздо больше рабочих мест, чем 500 000", - считает Уманский.

Также он полагает, что большинство вернувшихся в Украину заробитчан скоро вновь уедут за границу.

"Большая часть уедет снова. Нужно понимать, на каких работах эти люди работали за границей и насколько они здесь полезны. Если они клубнику собирали, или были грузчиками, строителями? Это низкоквалифицированный труд, который там оплачивается гораздо лучше, чем в Украине. Здесь нет рабочих мест. Они покрутятся и будут искать работу не в Украине", - говорит Уманский.

Полный текст интервью с экс-главой Минфина можно прочесть здесь.