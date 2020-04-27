В понедельник, 27 апреля, не на всех столичных кладбищах соблюдается запрет на посещение. Так, на Байково кладбище продолжают пускать посетителей, несмотря на дежурящих рядом со входом полицейских.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Байково кладбище расположено в Голосеевском районе Киева. Оно является одним из самых старых и престижных в столице. Днем 27 апреля, несмотря на запрет, на его территорию можно свободно зайти - этому не препятствуют ни дежурящие у входа полицейские, ни сторож.

Впрочем, охранник на въезде в крематорий утверждает, что попасть на кладбище могут только процессии, но это не так. За время, пока корреспондент с ним разговаривала, люди свободно проходили на территорию. При этом некоторые калитки перетянуты лентами, а некоторые отрыты настежь.

Напомним, "Страна" писала о том, что в 2020 году главный поминальный день в году - Гробки, Проводки или Красная горка - выпал на 26 апреля. По церковным обычаям он называется Радоница и отмечается во вторник после Пасхальной недели, то есть 28 апреля. В некоторых регионах из-за карантина закрыли все кладбища, а поминальные дни перенесли на 6 июня.

Также мы сообщали о том, как 27 апреля запрет на посещения соблюдается на других столичных кладбищах.