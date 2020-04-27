Экс-глава Минфина и нынешний советник главы Офиса президента Игорь Уманский в интервью "Стране" назвал приверженцев либеральных реформ и открытых рынков "либерастами" и заявил, что им пора уйти на задний план.

По мнению Уманского, глобализация – это уже прошлый век. Сейчас все страны начинают двигаться по пути протекционизма. И Украина не должна отставать.

"Еще до экономического кризиса, экономическим протекционизмом начали в открытую заниматься многие страны: США, Китай, страны Евросоюза. Сейчас эти тенденции будут только усиливаться. Глобализация - это вчерашний день. Теперь каждая страна будет в первую очередь думать о своей экономической безопасности. Начнется жесточайший протекционизм. Это должно немедленно произойти и в Украине. У нас до сих пор преференция импорту, но у нас нет преференции местному бизнесу. Активно кричат, что нужно дороги строить, забывая, что основные подряды у нас получают китайцы, турки и азербайджанцы", - отметил Уманский в интервью "Стране".

Экс-глава Минфина предлагает, во-первых, пересмотреть в спешном порядке условия тендеров и установить ценовые преференции для отечественных производителей.

"Во Франции в тендерах всегда ценовая преференция от 10% до 20% для отечественного производителя. Попробуй победи, если у них значительно лучше финансовый рычаг, чем у нас. Есть поддержка на те или иные инвестиции в инновации. То же самое нужно сделать и в нашей стране", - добавил Уманский.

Во-вторых, он предлагает пересмотреть экспортно-импортную политику. Установить жесткое квотирование экспортных операций, особенно, по продуктовой группе. "Весь мир надвигается к угрозе голода. А мы экспортируем продовольственную пшеницу", - возмущен Уманский.



Иными словами, он предлагает остановить экспорт критически важных товаров, а импорт оставить исключительно критический. Например, энергоносителей.

Полный текст интервью "Страны" с Игорем Уманским можно прочесть здесь.