В повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады, которое запланировано на 30 апреля, отсутствует вопрос о назначении Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ, поскольку народные депутаты еще не определились с этим вопросом.

Об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге.

"На этот четверг мы еще не определились с повесткой дня. У нас будет повестка, инициированная парламентом (мы сейчас ее формируем), там нет этого вопроса. Но я не исключаю, что по инициативе Офиса президента могут быть добавлены кадровые вопросы", - сказал он.

Кроме того, Арахамия ушел от ответа на вопрос, если ли соответствующее количество голосов для назначения Саакашвили. Депутат сослался на то, что еще не было нового заседания фракции.

"Мы будем определяться ближе к заседанию парламента, потому что сейчас все в разъездах. Почти все депутаты в регионах, поэтому мы не можем сейчас сказать, есть голоса или нет", - подчеркнул он.

Напомним, о внеочередном заседании Рады рассказал заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук и нардеп Александр Качура. По их словам, повестка дня еще формируется, но уже известно, что на заседании нардепы смогут проголосовать за применение спецпроцедуры к "антиколомойскому" закону, чтобы в начале мая принять его по сути.

Также "Страна" писала, что в среду, 21 апреля, Саакашвили сообщил, что получил предложение стать вице-премьер-министром Украины по реформам в правительстве. Позже нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая заявила, что назначение Саакашвили поддерживает максимум половина фракции.