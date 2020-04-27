Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти готовят альтернативный план выхода из карантина, который ввели из-за распространения коронавирусной инфекции.

Об этом он сообщил, в понедельник, 27 апреля, во время онлайн-конференции, которая опубликована в Facebook.

Мэр Киева рассказал, что власти города уже имеют ряд последовательных действий для выхода из карантина.

"У Киева есть некоторые замечания относительно перечня и последовательности шагов. И на этой неделе мы обнародуем, что на первом этапе предлагает и собирается делать столица", - сказал он.

Кличко полагает, что правительство и парламент должны увеличить размер бюджетной программы на помощь предпринимателям. Он добавил, что необходимо предоставить органам местного самоуправления право регулировать размер и базу налогообложения местных налогов и сборов и создать кредитную программу для производителей.

Кличко об альтернативном плане выхода из карантина с 12:30

Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в случае улучшения эпидемиологической ситуации. Он состоит из пяти этапов. Реализация плана может начаться после 11 мая при условии снижения численности зараженных коронавирусом.

По состоянию на утро понедельника, 27 апреля, число выявленных случаев коронавируса в Киеве возросло до 1220. За сутки Covid-19 обнаружили у 32 жителей столицы.