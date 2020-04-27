Украина планирует получить два транша по 1,7 млрд долларов от Международного валютного фонда. При этом Украина обсуждает дальнейшее увеличение суммы траншей, однако по программам по борьбе с коронавируса переговоров не проводит.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на онлайн-заседании финансового комитета, передает "Интерфакс-Украина". "Ожидаются до конца года (это предмет дискуссии, мы хотим эту сумму увеличить) $ 3,5 млрд. Речь идет о двух траншах - $ 1,75 млрд и $ 1,75 млрд", - сказал он.

Марченко напомнил депутатам, что для дальнейшего сотрудничества нужно принять так называемый "антиколомойский закон" - законопроект о совершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д). "Украина работает над структурной программе EFF, по отдельной кредитной линии мы не обращались. То есть мы считаем, что по структурной программой можем получить всю необходимую нам помощь", - сказал министр, комментируя возможность заключения соглашения по так называемой антиепидемиологичною программой.

Как сообщала "Страна", 30 марта Рада поддержала "антиколомойский" законопроект №2571-д в первом чтении относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу. Против законопроекта голосовала "Батькивщина", а "ОПЗЖ" - воздержались.