В Минфине ожидают два транша по 1,75 млрд от МВФ, но хотят еще больше
Украина планирует получить два транша по 1,7 млрд долларов от Международного валютного фонда. При этом Украина обсуждает дальнейшее увеличение суммы траншей, однако по программам по борьбе с коронавируса переговоров не проводит.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко на онлайн-заседании финансового комитета, передает "Интерфакс-Украина". "Ожидаются до конца года (это предмет дискуссии, мы хотим эту сумму увеличить) $ 3,5 млрд. Речь идет о двух траншах - $ 1,75 млрд и $ 1,75 млрд", - сказал он.
Марченко напомнил депутатам, что для дальнейшего сотрудничества нужно принять так называемый "антиколомойский закон" - законопроект о совершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д). "Украина работает над структурной программе EFF, по отдельной кредитной линии мы не обращались. То есть мы считаем, что по структурной программой можем получить всю необходимую нам помощь", - сказал министр, комментируя возможность заключения соглашения по так называемой антиепидемиологичною программой.
Как сообщала "Страна", 30 марта Рада поддержала "антиколомойский" законопроект №2571-д в первом чтении относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу. Против законопроекта голосовала "Батькивщина", а "ОПЗЖ" - воздержались.