Гороскоп на 29 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 29 апреля 2020 года для всех знаков Зодиака

Предлагаем гороскоп на среду, 29 апреля, для всех знаков Зодиака. День подходит для изучения нового, работы с информацией. При этом сегодня не исключены неожиданности.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня вы можете увидеть себя со стороны, понять, в чем вы ошибались и обманывались. Это сделает ваши действия более результативными. Лучше воздержаться от рисков и участия в сомнительных проектах. Не стоит делать спонтанные покупки.

Телец (21.04 - 20.05) 

День подходит для физической работы, которую лучше планировать на первую половину дня, когда энергии обычно больше. Есть риск, что вас могут использовать в каких-то корыстных целях. Будьте внимательны с окружающими, особенно с теми, кого вы плохо знаете.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецы сегодня могут улучшить свое положение благодаря связям и общению. Вы сможете расположить к себе потенциальных партнеров и союзников и заручиться их поддержкой. Возможны какие-то финансовые поступления.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня настроение Ракам могут испортить пустяки. Но не торопитесь действовать в мрачном расположении духа. Возможно, вы преувеличивает масштаб проблем. Как только вы перестанете зацикливаться на плохом, могут открыться возможности, которых вы раньше не замечали.

Лев (23.07 - 23.08)

Среда - неплохой день для Львов. Работа будет спориться, может возникнуть желание позаботиться о своих близких, и они ответят благодарностью. Не исключено, что сегодня завяжутся романтические отношения.

Дева (24.08 - 23.09)  

Девы сегодня могут рисковать и экспериментировать, что может оказаться оправданным, ведь к решению некоторых проблем, которые успели надоесть, может подойти совсем другой ключик. На личном фронте у Дев улучшение существующих отношений.

Весы (24.09 - 23.10)  

Весам лучше не рисковать сегодня, не вступать в конфликты, особенно на работе. А вот для давнего хобби или общения с друзьями сегодня самое подходящее время. Это принесет вам радость и спокойствие.

Скорпион (24.10 - 22.11)  

День пройдет плодотворно, если приложить усилия. Особенно легко вам будет даваться решение бытовых вопросов, а покупки в дом порадуют. Также среда подходит для составления планов и анализа текущей ситуации.

Стрелец (23.11 - 21.12) 

Сегодня вам лучше рассчитывать на свои силы и работать в одиночку, поскольку возможны недопонимание и конфликты с окружающими. Не смешивайте личные отношения и работу. Среда подходит для домашних хлопот, которые вам приятны.

Козерог (22.12 - 20.01) 

Козерогам сегодня может испортить настроение порция критики от недоброжелателей. Но приятных впечатлений от общения с людьми будет больше. Не исключено обострение проблем со здоровьем.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи сегодня могут фонтанировать интересными идеями, многие из которых получится воплотить. Их ждут какие-то хорошие новости, связанные с близкими и друзьями. День подходит для деловых поездок и романтических увлечений.

Рыбы (21.02 - 20.03) 

Рыбы сегодня могут обманываться и действовать исходя из своих иллюзий. Несмотря на то, что многие ваши идеи окажутся не такими впечатляющими, как вам кажется, в будущем, благодаря некоторым сегодняшним наработкам, откроются новые, интересные перспективы.

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