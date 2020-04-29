Предлагаем гороскоп на среду, 29 апреля, для всех знаков Зодиака. День подходит для изучения нового, работы с информацией. При этом сегодня не исключены неожиданности.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня вы можете увидеть себя со стороны, понять, в чем вы ошибались и обманывались. Это сделает ваши действия более результативными. Лучше воздержаться от рисков и участия в сомнительных проектах. Не стоит делать спонтанные покупки.

Телец (21.04 - 20.05)

День подходит для физической работы, которую лучше планировать на первую половину дня, когда энергии обычно больше. Есть риск, что вас могут использовать в каких-то корыстных целях. Будьте внимательны с окружающими, особенно с теми, кого вы плохо знаете.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецы сегодня могут улучшить свое положение благодаря связям и общению. Вы сможете расположить к себе потенциальных партнеров и союзников и заручиться их поддержкой. Возможны какие-то финансовые поступления.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня настроение Ракам могут испортить пустяки. Но не торопитесь действовать в мрачном расположении духа. Возможно, вы преувеличивает масштаб проблем. Как только вы перестанете зацикливаться на плохом, могут открыться возможности, которых вы раньше не замечали.

Лев (23.07 - 23.08)

Среда - неплохой день для Львов. Работа будет спориться, может возникнуть желание позаботиться о своих близких, и они ответят благодарностью. Не исключено, что сегодня завяжутся романтические отношения.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы сегодня могут рисковать и экспериментировать, что может оказаться оправданным, ведь к решению некоторых проблем, которые успели надоесть, может подойти совсем другой ключик. На личном фронте у Дев улучшение существующих отношений.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам лучше не рисковать сегодня, не вступать в конфликты, особенно на работе. А вот для давнего хобби или общения с друзьями сегодня самое подходящее время. Это принесет вам радость и спокойствие.

Скорпион (24.10 - 22.11)

День пройдет плодотворно, если приложить усилия. Особенно легко вам будет даваться решение бытовых вопросов, а покупки в дом порадуют. Также среда подходит для составления планов и анализа текущей ситуации.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня вам лучше рассчитывать на свои силы и работать в одиночку, поскольку возможны недопонимание и конфликты с окружающими. Не смешивайте личные отношения и работу. Среда подходит для домашних хлопот, которые вам приятны.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам сегодня может испортить настроение порция критики от недоброжелателей. Но приятных впечатлений от общения с людьми будет больше. Не исключено обострение проблем со здоровьем.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи сегодня могут фонтанировать интересными идеями, многие из которых получится воплотить. Их ждут какие-то хорошие новости, связанные с близкими и друзьями. День подходит для деловых поездок и романтических увлечений.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы сегодня могут обманываться и действовать исходя из своих иллюзий. Несмотря на то, что многие ваши идеи окажутся не такими впечатляющими, как вам кажется, в будущем, благодаря некоторым сегодняшним наработкам, откроются новые, интересные перспективы.