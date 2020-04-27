Главы Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию с коронавирусом в обеих странах и ряд других вопросов.

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, глава страны выразил солидарность Украины с Францией, которая сейчас пребывает в эпицентре пандемии COVID-19.

"Украина делает свой вклад в борьбу с пандемией. В рамках программы стратегических перевозок НАТО украинские грузовые самолеты "Мрия" и "Руслан" привлечены к доставке гуманитарной и медицинской помощи по всему миру, в том числе во Францию", – отметил Владимир Зеленский.

Также лидеры государств согласились с необходимостью тесной координации усилий для преодоления последствий пандемии и восстановления экономической активности.

Зеленский сообщил Макрону о ходе переговоров с МВФ относительно начала новой программы сотрудничества с Украиной.

"Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем его, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ", – подчеркнул президент Украины.

Эммануэль Макрон высоко оценил прогресс во внедрении реформ в Украине и личную роль Владимира Зеленского в этом процессе.

Украинский лидер также отметил важность дальнейшей макрофинансовой поддержки Украины со стороны ЕС и выразил надежду на скорое принятие на уровне Евросоюза решения о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в объеме 1,2 млрд евро для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Отдельное внимание было уделено ситуации на востоке Украины и состоянию реализации договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в Нормандском формате. Президент Франции поприветствовал взаимное освобождении удерживаемых лиц 16 апреля этого года, в рамках которого в Украину вернулось 20 человек.

Была отмечена важность продолжения переговоров для достижения мира на Донбассе. Стороны также отметили взаимный интерес к восстановлению динамики двустороннего сотрудничества после нормализации эпидемической ситуации.

Владимир Зеленский напомнил Эммануэлю Макрону о приглашении посетить Украину.

"Знаю, что вы хотели посетить Украину. Буду рад приветствовать вас, как только закончится эпидемия коронавируса и как только этот визит станет возможным", – сказал президент Украины.

Эммануэль Макрон подтвердил свое намерение посетить Украину.

Напомним, 17 апреля президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон по телефону обсудили урегулирование на Донбассе.