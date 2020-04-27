Рада может рассмотреть "антиколомойский" закон во втором чтении на протяжении недели-двух. Профильный комитет рекомендовал парламенту учесть около 300 поправок из 16,5 тысяч.

Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил глава Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет "Интерфакс-Украина".

"Ориентировочно, с учетом нормы регламента по ознакомлению депутатов с таблицей (поправок - Ред.), которая является очень большой, в зал он может попасть и быть рассмотренным на протяжении недели-двух", - сказал Гетманцев.

По его словам, рассмотрение законопроекта может начаться на следующей неделе и занять день-полтора работы парламента.

"Если мы применим специальную процедуру и законопроект будет рассмотрен за день, максимум - полтора", - сказал Гетманцев.

По его словам, комитет предложил внести ряд существенных изменений в законопроект ко второму чтению.

Напомним, на этой неделе может состояться внеочередное заседание Верховной Рады. Повестка дня еще формируется, но уже известно, что на заседании нардепы смогут проголосовать за применение спецпроцедуры к "антиколомойскому" закону, чтобы в начале мая принять его по сути.

Также мы писали, что в начале апреля МВФ назвал условия предоставления Украине очередного транша. Среди них - принятие "антиколомойского закона". При подготовке документа ко второму чтению нардепы внесли к нему более 16 тысяч поправок, то фактически заблокировало его рассмотрение в Раде.

После этого Рада внесла изменения в регламент своей работы. В соответствии с ними депутаты смогут рассматривать законопроекты с избыточным количеством поправок по особой процедуре. Время рассмотрения поправок в зале сократится: фракции смогут настаивать на пяти, отдельные депутаты - на одной.