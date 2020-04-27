В понедельник, 27 апреля, испанские правоохранители в Барселоне задержали гражданина Украины, который в феврале 2016 года вместе с 10 сообщниками похитил местную телеведущую.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Испании на своем сайте.

Так, в феврале 2016 года украинец с 10 другими злоумышленниками участвовал в похищении женщины. Из-за этого он был объявлен в международный розыск.

"Задержание произошло во время полицейской облавы в городе, где он был обнаружен. После обыска полиция обнаружила у него рюкзак с пневматическим пистолетом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что помимо похищения, задержанного подозревают в погроме спортивного клуба, в результате чего пострадали два человека.

В Украине задержанного разыскивают за вандализм, угон автомобилей и похищение людей.

Напомним, 30 марта в Португалии задержаны трое офицеров полицейской иммигрантской службы, которых подозревают в убийстве украинца в аэропорту Лиссабона.