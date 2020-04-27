В Киеве от здания на Крещатике отвалился металлический шпиль. Фото
В Киеве на Крещатике с высотного здания рухнул шпиль.
Фото конструкции опубликовано на странице в Facebook "Архитектура Украины".
Упавший металлический элемент был частью здания, которое является памятником архитектуры. Металлическая конструкция длиной около трех метров упала с крыши на тротуар.
Полная высота шпиля на здании, расположенном в столице Украины, по адресу Крещатик, 13, около 15 метров, упала его верхняя часть. Происшествие обошлось без пострадавших.
Ранее мы писали, что со старинных домов в центре Киева пропали исторические статуи.
Также сообщали, что старый вход в Киевский зоопарк, что на проспекте Победы, начали разрушать бульдозеры. В рамках реконструкции зоопарка входная группа будет построена с другой стороны - на улице Зоологической. Демонтаж старого входа должны закончить через две недели.