В Киеве на Крещатике с высотного здания рухнул шпиль.

Фото конструкции опубликовано на странице в Facebook "Архитектура Украины".

Упавший металлический элемент был частью здания, которое является памятником архитектуры. Металлическая конструкция длиной около трех метров упала с крыши на тротуар.

Полная высота шпиля на здании, расположенном в столице Украины, по адресу Крещатик, 13, около 15 метров, упала его верхняя часть. Происшествие обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, что со старинных домов в центре Киева пропали исторические статуи.

Также сообщали, что старый вход в Киевский зоопарк, что на проспекте Победы, начали разрушать бульдозеры. В рамках реконструкции зоопарка входная группа будет построена с другой стороны - на улице Зоологической. Демонтаж старого входа должны закончить через две недели.