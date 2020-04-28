Сегодня, 28 апреля 2020 года, отмечается Радоница. Это ежегодный день поминовения умерших, который установлен православной Церковью. Он традиционно приходится на девятый день после Воскресения Христова и считается Пасхой для усопших. Именно для того, чтобы разделить с покойными родственниками пасхальную радость, люди и отправляются на кладбища.
Радоница - от слова "радость" - это не грустный праздник. В этот день не принято горько скорбеть, плакать. Христианам наоборот советуют радоваться, что их близкие ушли в вечную жизнь.
В Радоницу нельзя трудиться по дому, ругаться, пить много алкоголя, развлекаться. Чтить память умерших следует молитвой, добрым словом и пожертвованием. В отдельном материале мы собрали всю информацию, что сегодня можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших.
Посетить кладбище не получится из-за коронавирусного карантина. Однако своим близким и друзьям можно отправить трогательные открытки и стихи в память об общих родственниках и знакомых, которые покоятся с миром. Их подборку мы подготовили ниже.
Радоница 2020. Открытки и стихи в поминальный день
Сегодня праздник очень важный,
Ведь Радоница к нам пришла.
Пришла пора родных уважить,
Всех, кто ушел на небеса.
Пусть в этот день немножко грустный
Все, что ты в памяти хранишь,
Пробудит искренние чувства.
Теплом наполнит каждый миг.
Пусть не ложится на сердце тяжесть
И горевать нехорошо
Ведь Радоница— от слова радость
За тех, кто к Господу пришёл.
Ушедших в Вечность своей дорогой
Неся с собой Благую Весть
Они счастливей и ближе к Богу
Чем мы— оставшиеся здесь.
После Пасхи с Красной горкой Радоница к нам пришла,
Весточку от всех усопших в мир земной нам принесла.
В душах пусть будет покой, хоть закончен путь земной,
Бог врата свои открыл, умерших к себе пустил.
Там тепло им легко, там везде царит добро!
Господа благодарим, веру святую храним!
Встретиться с родителями, вновь проститься,
Поглядеть, как буйно зацвела сирень...
После Пасхи к нам приходит Радоница,
Вместе с ней вошли мы в поминальный день.
Раздаются "крашенки", печенья и конфеты
С теплотой в словах: "Возьми и помяни"
И пока вы нашей памятью согреты,
Мы не остаемся на земле одни.
В день Радоницы поставлю в церкви свечку.
Пускай огонь в ней лик покажет твой.
Еще болит, болит мое сердечко.
Любимый ангел мой.
И говорят в народе, что приходят
Усопшие к нам в эти дни.
И в мыслях наших и сердцах находят,
Как помним их, как дороги они.
Как скорбь сдержать нам в этот день,
как помянуть родных своих без слез,
поставим свечи в церкви за души их упокой,
и пусть бы бог и нам спокойствие принес!
Они сейчас там где-то в небе синем,
и наблюдают как живем мы здесь без них,
пусть светлая и поминальная Радоница,
осветит память всех людей нам дорогих!
Радоница — ясный день печали.
Свечка и цветы у дорогих могил.
Вы моё рождение встречали,
Я же вас на веки проводил.
Ближе вас, родные, не найти на свете.
Крепко б мы обнялись, если бы могли.
Взглядом с неба вы меня согрейте,
Я ж согрею вас теплом с земли.