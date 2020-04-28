Сегодня, 28 апреля 2020 года, отмечается Радоница. Это ежегодный день поминовения умерших, который установлен православной Церковью. Он традиционно приходится на девятый день после Воскресения Христова и считается Пасхой для усопших. Именно для того, чтобы разделить с покойными родственниками пасхальную радость, люди и отправляются на кладбища.

Радоница - от слова "радость" - это не грустный праздник. В этот день не принято горько скорбеть, плакать. Христианам наоборот советуют радоваться, что их близкие ушли в вечную жизнь.

В Радоницу нельзя трудиться по дому, ругаться, пить много алкоголя, развлекаться. Чтить память умерших следует молитвой, добрым словом и пожертвованием. В отдельном материале мы собрали всю информацию, что сегодня можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших.

Посетить кладбище не получится из-за коронавирусного карантина. Однако своим близким и друзьям можно отправить трогательные открытки и стихи в память об общих родственниках и знакомых, которые покоятся с миром. Их подборку мы подготовили ниже.

Радоница 2020. Открытки и стихи в поминальный день

Сегодня праздник очень важный,

Ведь Радоница к нам пришла.

Пришла пора родных уважить,

Всех, кто ушел на небеса.

Пусть в этот день немножко грустный

Все, что ты в памяти хранишь,

Пробудит искренние чувства.

Теплом наполнит каждый миг.

Пусть не ложится на сердце тяжесть

И горевать нехорошо

Ведь Радоница— от слова радость

За тех, кто к Господу пришёл.

Ушедших в Вечность своей дорогой

Неся с собой Благую Весть

Они счастливей и ближе к Богу

Чем мы— оставшиеся здесь.

После Пасхи с Красной горкой Радоница к нам пришла,

Весточку от всех усопших в мир земной нам принесла.

В душах пусть будет покой, хоть закончен путь земной,

Бог врата свои открыл, умерших к себе пустил.

Там тепло им легко, там везде царит добро!

Господа благодарим, веру святую храним!

Встретиться с родителями, вновь проститься,

Поглядеть, как буйно зацвела сирень...

После Пасхи к нам приходит Радоница,

Вместе с ней вошли мы в поминальный день.

Раздаются "крашенки", печенья и конфеты

С теплотой в словах: "Возьми и помяни"

И пока вы нашей памятью согреты,

Мы не остаемся на земле одни.

В день Радоницы поставлю в церкви свечку.

Пускай огонь в ней лик покажет твой.

Еще болит, болит мое сердечко.

Любимый ангел мой.

И говорят в народе, что приходят

Усопшие к нам в эти дни.

И в мыслях наших и сердцах находят,

Как помним их, как дороги они.

Как скорбь сдержать нам в этот день,

как помянуть родных своих без слез,

поставим свечи в церкви за души их упокой,

и пусть бы бог и нам спокойствие принес!

Они сейчас там где-то в небе синем,

и наблюдают как живем мы здесь без них,

пусть светлая и поминальная Радоница,

осветит память всех людей нам дорогих!

Радоница — ясный день печали.

Свечка и цветы у дорогих могил.

Вы моё рождение встречали,

Я же вас на веки проводил.

Ближе вас, родные, не найти на свете.

Крепко б мы обнялись, если бы могли.

Взглядом с неба вы меня согрейте,

Я ж согрею вас теплом с земли.