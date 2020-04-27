В Турции разработан план выхода из кризиса после окончания пандемии коронавирусной инфекции: появятся отели с "сертификатами здоровья", социальное дистанцирование, персонал отеля будет в масках и спецодежде, а запрет на шведский стол и систему All Inclusive станут нормой. Также вырастут цены на гостиничные номера, поскольку нагрузку планируют снизить вдвое.

Об этом сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой, передает "Вестник АТОР".

Власти Турции собираются снизить нагрузку на отели вдвое, чтобы обеспечить социальное дистанцирование. Будет снижено число шезлонгов на пляжах и у бассейнов, количество столиков в ресторанах и кафе. Питание по принципу "шведского стала" будет запрещено, а любимый российскими туристами All Inclusive перестанет существовать.

По предварительным оценкам правительства и Министерства культуры и туризма, отели смогут открыться в конце мая при условии соблюдения строгих санитарных мер. Позже должны возобновить работу и самостоятельные рестораны, кафе, развлекательные заведения.

Социальное дистанцирование станет нормой. Если у отеля достаточно большая территория, для семей отдых будет организован по принципу зонирования – за каждой семьей будет закреплен участок пляжа или площадка у бассейна.

К персоналу отелей предъявят повышенные требования: прохождение ежедневного медосмотра, обязательный масочный режим, ношение перчаток и спецотдежды. Кроме того, в отелях должны круглосуточно дежурить квалифицированные медики.

По словам турецкого министра, если ситуация с коронавирусом в Турции и в мире будет улучшаться, то в конце мая откроются отели с "сертификатами здоровья" и запустится внутреннее транспортное сообщение, включая авиарейсы. На следующем этапе восстановят международное авиасообщение с теми странами, где не будет новых случаев заражения коронавирусом. Пассажиров будут рассаживать с соблюдением дистанции. Эрсой рассчитывает, что иностранный туризм начнет восстанавливаться к концу августа.

Как сообщала "Страна", Италия закроется для туристов до 2021 года, однако Сицилия готова оплатить туристам 50% стоимости авиабилетов после карантина.

Напомним также, что пляжи Испании готовы открыться уже в июне, но только для местных туристов.