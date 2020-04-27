Кабмин отложил введение рынка газа для населения еще на год — до 1 мая 2021 года. Но отсрочку получат не все. Как прописано в постановлении правительства №303, специальные обязательства по цене на газ сохраняются для производителей тепла для населения (то есть, ТЭЦ, котельных). Они смогут закупать газ по специальным ценам весь следующий отопительный сезон.

При этом рядовым потребителям придется покупать газ по рынку уже через 2 месяца — с 1 июля этого года. Речь идет, к примеру, о газе для приготовления пищи или для газовых котлов (которыми греют воду и отапливают дома в частном секторе).

"Цена за газ будет как для промышленности", — пояснил глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

То есть, не исключено, что газ для людей подорожает.

Пока неясно, какими будут рыночные цены на газ в июле, и сколько придется переплачивать. Но приблизительную разницу в ценнике для населения и бизнеса можно увидеть из прайсов "Нафтогаза".

Если для населения НАК установил цену на газ в апреле на уровне 2,9 гривен за куб (без НДС и транспортировки), то промышленность заплатит по тарифу от 4,06 гривен за куб (по предоплате) до 4, 6 гривен (без НДС). С учетом всех налогов бизнес заплатит 4,8 -5,5 гривен за куб, а население — порядка 4 -4,5 гривен за куб. То есть, разница не менее гривны на кубе.

При этом люди получат только повышенный ценник. Другие плюсы рынка газа, в частности, возможность выбирать своего поставщика для них пока останутся недоступными.

"Страна" разбиралась как в Украине будет работать рынок газа, и что изменится для людей.

Тепло с отсрочкой

Рынок газа действует в Украине уже несколько лет, его работа прописана в соответствующем законе от 2015 года. Но для бытовых потребителей все это время работали другие правила. Газ для населения отпускался по так называемым спецобязательствам. Они были прописаны в постановлении Кабмина №867, которое несколько раз продлевали. Ценник на газ для населения все это время был заметно ниже, чем для промышленности.

Что сильно не нравилось МВФ.

Украинские власти несколько раз обещали Фонду перевод населения на рыночные цены на газ "уже скоро", но в последний момент запуск "справедливых тарифов" откладывали. Что, собственно, произошло и сейчас.

Напомним: с 1 мая этого года должен был заработать рынок газа для населения. Со всеми вытекающими отсюда последствиями — люди стали бы покупать газ по рыночным ценам (как для промышленности) и могли бы сами выбирать себе поставщиков (как это делают промпредприятия).

Но в последний момент Кабмин снова отсрочил дату "Ч". В постановлении правительства №303 прописаны новые условия и сроки по рынку газа для населения.

Основное нововведение — рыночные условия по газу переносятся еще на год — до 1 мая 2021 года, то есть, фактически еще на один отопительный сезон. Это значит, что продолжат действовать так называемые специальные обязательства по цене на газ. Напомним: сейчас стоимость газа для населения определяется по формуле "Амстердам плюс", которая учитывает среднюю цену газа на бирже TTF за предыдущий месяц, транспортные расходы, курс гривны и т.д.

"Специальные цены" сохранятся для производителей тепла для населения, в частности, ТЭЦ, котельных. Они и дальше смогут покупать газ по формуле "Амстердам плюс". И, пока газ в Европе дешевеет, низкие ценники будут и для тепловиков. Так, на апрель "Нафтогаз" установил цену на газ для населения на 15% ниже, чем в марте — 2,9 гривен за куб (без НДС и транспортировки).

При этом, как пояснил "Стране" Александр Скубченко, не факт, что дешевый газ как-то повлияет на тарифы на отопление в следующем сезоне. В этом отопительном сезоне тарифы оставались прежними, хотя газ подешевел почти на 40%.

Коммунальщики давали потребителям скидки, но по принципу "сколько не жалко" — кто 20%, кто — всего 5%, а некоторые и вовсе ничего не сбрасывали.

То есть, экономия на дешевом газе оседала, в основном, в карманах тепловиков. И, если до осени тарифы не пересмотрят, то такая же ситуация будет и в следующем отопительном сезоне — производители тепла будут покупать газ по "специальным ценам", а люди станут платить по тарифам, в которые заложен дорогой газ (еще по 8 гривен за куб).

Кухня газового рынка

Руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что власти побоялись вводить рынок газа для населения с 1 мая, так как остается много нерешенных проблем. В частности, есть миллиардные долги (которые в карантин еще больше выросли), сохраняется перекрестное субсидирование, отсутствует прозрачный механизм формирования рыночной цены. Другими словами, поставщики могут заложить в себестоимость все, что угодно и выставить буквально любые ценники.

Впрочем, все это не помешало Кабмину начать экспериментировать с рядовыми потребителями. Для них рынок газа тоже переносится, но не на год, как для производителей тепла, а всего на два месяца — до 1 июля этого года.

То есть, жители многоэтажек будут покупать тот же газ для приготовления пищи по рыночным расценкам (то есть, как для промышленности) уже совсем скоро. Как и владельцы частных домов, которые греют воду и оталивают свои жилища газовыми котлами.

Понятно, что лето — не зима. Большого потребления газа (а значит, и больших платежек) в межотопительный период нет. "Потребление газа составляет примерно 12-50 кубов на домохозяйство", — говорит Скубченко.

Тем не менее, не исключено, что все равно придется переплачивать. Все зависит от того, какими будут цены на газ в Европе и курс доллара.

Сейчас газ дешевеет, а с учетом проседания цен на нефть (к которой газовый рынок тоже привязан), ценники могут и дальше падать.

В то же время на данный момент промышленность все равно платит больше, чем население.

Если для населения "Нафтогаз" установил цену на газ в апреле на уровне 2,9 гривен за куб (без НДС и транспортировки), то промышленность заплатит по тарифу от 4,06 гривен за куб (по предоплате) до 4, 6 гривен (без НДС). С учетом всех налогов бизнес заплатит 4,8 -5,5 гривен за куб, а население — порядка 4 -4,5 гривен за куб. То есть, разница не менее гривны на кубе. А что будет с нового отопительного сезона остается только догадываться.

Если ценник резко вырастет (а это может быть как из-за роста цены на газ в Европе, так и из-за девальвации гривны), то газ для людей подорожает. Особенно сложно придется владельцам частных домов, ведь в отопительный сезон потребление газа резко вырастает — до 400-500 кубов в месяц и больше.

При этом цена будет рыночной, а условия поставок — прежними.

"Из-за эпидемии Кабмин продлил действие всех действующих договоров до 5 месяцев после окончания карантина. То есть, менять поставщиков будет нельзя", — говорит Скубченко.

По словам Рябцева, рынок газа рано или поздно введут для всех потребителей.

"Но к тому времени государству следовало бы прописать четкие правила, и главное — определить принцип формирования цены, чтобы она была не только экономически обоснованной, но и доступной для людей", — говорит эксперт.

"Сейчас же введение рынка газа приведет к росту дебиторской задолженности, так как на сегодня потребитель не готов к рыночным условиям, да и рынка как такового у нас нет. Рынок газа не может существовать при наличии такого монополиста как "Нафтогаз" и при таком не работающем Антимонопольном комитете. Покажите хотя бы одно оштрафованное предприятие на рынке газа. Рынок - это когда государство может учитывать баланс интересов как потребителя , так и поставщика. У нас же пока все работает только на монополиста. Потому по факту власти пытаются уйти от государственного регулирования цены на газ ( и это при наличии 32 млрд гривен долгов населения за коммуналку) и отдали все на откуп "Нафтогазу", — говорит глава департамента жилищно- коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попов.